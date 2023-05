ACI presenta la 20^ edizione del Rally Italia Sardegna

Mercoledì 24 maggio alle 11.30, presso la sede dell’Automobile Club d’Italia, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della tappa italiana, sesto round del Mondiale Rally.

Sono invitati tutti gli organi di stampa

Roma, venerdì 19 maggio 2023 – Il Rally Italia Sardegna 2023 verrà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 24 maggio a Roma. La conferenza è in programma dalle ore 11.30 presso la sede nazionale dell’Automobile Club d’Italia, via Marsala n. 8, Sala Assemblea al 6° piano. Durante la conferenza stampa interverranno i diversi rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti coinvolti, accolti dal Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani.

La gara organizzata dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con la Regione Sardegna rappresenterà il sesto appuntamento del FIA World Rally Championship, che dopo Montecarlo, la Svezia, il Messico, la Croazia e il Portogallo sarà pronto a fare il suo ritorno in Italia, sugli sterrati dell’isola dei Quattro Mori per la ventesima volta consecutiva, dal 2004 ad oggi.

Il Rally Italia Sardegna 2023, in programma dall’1 al 4 giugno con sede principale ad Olbia, festeggerà, infatti, i suoi primi 20 anni di storia con un’edizione ricca di iniziative ed un percorso rinnovato, lungo il quale si sfideranno tutti i principali protagonisti della serie iridata.

Tutti i media e i rappresentanti dei vari organi di stampa sono invitati da ACI Sport a partecipare alla presentazione. Per ulteriori informazioni contattare:

