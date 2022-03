ACCORDO PROGRAMMATICO ITALIA CIVILE POPOLARE – DC NUOVA. LA PRESENTAZIONE IL 15 MARZO A PALERMO

PALERMO – Il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, interverrà, martedì 15 marzo, alle ore 17, presso l’Astoria Palace Hotel, in via Montepellegrino a Palermo, per la presentazione dell’accordo programmatico tra Italia Civile Popolare e la Democrazia Cristiana Nuova.

All’incontro saranno presenti l’onorevole Mario Caruso, presidente Italia Civile Popolare; Nino Romanzo, vice presidente ICP; Matteo Carapellese, delegato ICP Liguria; Giuseppe Gennuso, presidente Movimento Cristiano Lavoratori Palermo e l’economista Reinhold Auer.

