A NOTO L’HOMMAGE À CHOPIN

CON HAIOU ZHANG

ASSOCIAZIONE CONCERTI NOTO

SABATO 27 APRILE – ORE 20:00

Teatro Comunale Tina Di Lorenzo | Noto

Per la prima volta a Noto il virtuosismo e la tecnica sopraffina di Haiou Zhang. Il celebre pianista cinese si esibirà sabato 27 aprile alle 20:00 presso il Teatro Comunale Tina Di Lorenzo con un concerto dedicato a Fryderyk Chopin, eseguendo celeberrimi brani come il Prélude n.15 op.28 e il Nocturne n.2 op.9. Il concerto sarà arricchito dalle suggestive melodie di Franz Liszt e Robert Schumann, in un emozionante viaggio musicale attraverso le profondità dell’anima umana, e ispirato dalle opere iconiche di questi tre giganti del Romanticismo musicale. L’evento si inserisce all’interno del cartellone dell’Associazione Concerti Città di Noto.

Considerato uno dei più brillanti pianisti della sua generazione, Haiou Zhang è uno degli ultimi allievi del leggendario pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Arrivato al successo dopo la brillante affermazione al “Vladimir Horowitz International Piano Competition”, intraprende lunghi tour internazionali con le orchestre più rinomate e nelle sale da concerto più prestigiose al mondo, come la Philharmonie di Berlino, la Tonhalle di Düsseldorf, il Grand Theatre di Shanghai, il CBC Glenn Gould Studio Hall in Toronto, l’Esplanade Concert Hall a Singapore, la Philharmonie di Essen e la Elbphilharmonie di Amburgo.

I suoi 5 album per hänssler CLASSIC presenti sul mercato mondiale ricevono ogni giorno recensioni entusiastiche in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America e Giappone. Il suo ultimo album è stato nominato agli International Classical Music Awards (ICMA). La compagnia aerea Lufthansa lo ha scelto nei programmi musicali ufficiali di bordo e la sua esecuzione del Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467 di Mozart con l’orchestra sinfonica di Heidelberg è stata selezionata come colonna sonora ufficiale della serie spagnola “La Casa di Carta – 5” su Netflix.

Nel 2010 ha fondato l’International Music Festival Buxtehude, Altes Land and Harburg, ed è stato nominato direttore musicale della serie di concerti Öschberghof Klassik a Donaueschingen. Dalla primavera del 2021 è direttore artistico della rassegna internazionale “Concert Grand Salon” di Zurigo, in Svizzera.

Haiou Zhang è stato inoltre “visiting professor” per l’Euro Arts Music Festival & Academy in Germania e membro della giuria pianistica del concorso musicale internazionale Harmonium OnlinePlus, accanto a Tamas Ungar, Vladimir Ovchinnikov e Vache Sharafyan. La sua attività didattica si estende a importanti conservatori di musica in Cina come Pechino, Shanghai, Wuhan, Xiamen e in Italia – Cagliari, Calabria, Brescia e Catania, oltre che negli Stati Uniti, in Canada e a Singapore.

«Sono incredibilmente emozionato all’idea di condividere con il pubblico di Noto un concerto dedicato alle opere di Chopin. Interpretare le composizioni del genio polacco – dichiara l’artista – è un’esperienza che mi avvolge completamente. Spero di trasmettere al pubblico la stessa ispirazione che provo nell’eseguire queste meravigliose composizioni. Sarà un onore per me condividere questa serata con tutti voi».

Il pianista sarà a Noto dopo un tour internazionale che lo ha visto esibirsi in Cina, Qatar, Francia e Germania.

