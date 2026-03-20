A Nicosia arriva l’alta formazione dell’ITS Academy JobsFactory Madonie

Nuove opportunità per i giovani e per il territorio

L’alta formazione specializzante dell’ITS Academy JobsFactory Madonie arriva a Nicosia con l’avvio di una nuova sezione distaccata dedicata alla formazione post diploma nel settore agroalimentare. Un’importante opportunità per i giovani del territorio che, già dal prossimo anno formativo, potranno accedere a un corso biennale di alta formazione specializzante con 25 posti disponibili, pensato per formare nuove figure professionali qualificate e favorire lo sviluppo delle aree interne della Sicilia.

Il primo passo formale verso l’attivazione del nuovo percorso si è concretizzato con un incontro di orientamento che si è svolto all’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Testa di Nicosia, rivolto agli studenti prossimi all’esame di maturità e impegnati nella scelta del proprio futuro formativo e professionale.

All’incontro hanno preso parte la dirigente scolastica Giuseppa Giambirtone, la docente Maria Assunta Gullotta, responsabile della funzione strumentale orientamento, e le professoresse Mariella Vicari e Maria Antonietta La Greca dell’associazione SicilyUp, referente territoriale dell’ITS Academy JobsFactory Madonie. A rappresentare l’ITS Academy JobsFactory Madonie erano presenti il presidente Giosuè D’Asta e Michele Balistreri, responsabile Tirocini e Placement, che hanno illustrato ai ragazzi le caratteristiche dei percorsi ITS: formazione altamente specializzata, fortemente collegata alle imprese e progettata per creare occupazione qualificata proprio nelle aree interne della Sicilia.

«Una formazione capace di trattenere nel territorio i giovani, formare e inserire nel lavoro i giovani e dare loro una prospettiva seria, duratura e radicata nel territorio», ha sottolineato il presidente D’Asta, evidenziando come percorsi di questo tipo possano contribuire a invertire la tendenza all’emigrazione intellettuale giovanile, che negli ultimi anni ha impoverito il tessuto economico e sociale del comprensorio madonita.

Il corso che sarà attivato a Nicosia si caratterizza per un percorso trasversale e personalizzabile, orientato allo sviluppo di competenze gestionali e manageriali nel settore agroalimentare, con un approccio che integra visione strategica, innovazione digitale e valorizzazione del Made in Sicily.

Il percorso formativo prevede:

1.080 ore di lezioni, laboratori e project work nel primo anno

720 ore di stage in azienda nel secondo anno

Al termine del biennio gli studenti conseguiranno un diploma nazionale riconosciuto, che offre anche la possibilità – per chi volesse proseguire gli studi – di accedere direttamente al terzo anno di corsi di laurea triennali affini, grazie ad accordi con alcuni dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo.

Un elemento centrale del progetto è il forte legame con il tessuto produttivo locale. Maria Antonietta La Greca, per SicilyUp, ha infatti annunciato la stipula di convenzioni di partnership con importanti realtà del territorio, tra cui il Caseificio Alberto, la Pasticceria Fratelli Granata e il Birrificio 24 Baroni, aziende che offriranno opportunità di stage e collaborazione ai futuri corsisti.

Inoltre, è stato avviato un partenariato tra SicilyUp e l’ITS Academy JobsFactory Madonie per la presentazione di due progetti dedicati alla preservazione e valorizzazione della “Picciotta”, la tradizionale “polenta” del Sud tipica di Nicosia, preparata con farina di cicerchie, e alla valorizzazione dei frutti antichi del territorio. Iniziative che coinvolgeranno sia gli studenti dell’Istituto F.lli Testa sia i futuri corsisti ITS, creando un laboratorio permanente di innovazione, tradizione e sviluppo locale.

L’apertura della sede ITS a Nicosia rappresenta un investimento concreto sul futuro dei giovani e delle aree interne della Sicilia, offrendo una formazione moderna, pratica e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni al corso saranno aperte nei prossimi mesi e rappresentano una grande opportunità per i diplomati che desiderano costruire il proprio futuro professionale senza lasciare il territorio, diventando protagonisti della crescita e della valorizzazione dell’agroalimentare siciliano.

Per maggiori informazioni, l’Its Madonie mette a disposizione un numero di telefono, il 393.626 3171 oppure è possibile scrivere a segreteria@itsmadonie.it.

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