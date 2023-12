Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo protagonisti

del Café Chantant di Mario Sangani

Per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 16 e domenica 17 dicembre al Teatro Metropolitan va in scena la farsa tratta da “Il Malandrino” di Enrico Serretta

Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 16 dicembre ore 17.30 e ore 21; Domenica 17 dicembre ore 17.30

Sarà una commedia popolare ambientata nella Catania dei primi del ‘900 a congedare il pubblico di “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” per le festività natalizie.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo saranno i protagonisti di “Café Chantant”, tratto da “Il Malandrino” di Enrico Serretta, qui proposto nell’adattamento di Mario Sangani, che firma anche la regia, prodotto da Brigata d’arte Sicilia Teatro.

La commedia in due tempi coniuga il café chantant, spettacolo di varietà particolarmente in voga nella città etnea nei primi anni del ‘900, con il fenomeno della malandrineria.

Il café chantant era uno spettacolo popolare e volgarotto fatto di macchiette, sciantose appariscenti e ballerine di second’ordine, a cui assisteva un pubblico godereccio e rumoroso. E’ in questo colorato contesto che prende corpo la farsa “Café Chantant” che trasforma in parodia proprio quell’atteggiamento malandrino siciliano: quando la sciantosa di turno per difendersi dalle molestie di un malandrino che la disturba durante le sue esibizioni si rivolge a un altro sedicente malandrino perché possa rimetterlo al suo posto. Perché mentre il primo è davvero un malvivente (Santo Santonocito), il secondo (Vincenzo Volo)– braccato da una moglie gelosa (Giovanna Criscuolo) – lo è solo nell’immaginario collettivo, nella realtà è un uomo mite e pauroso costretto dalle circostanze a recitare un ruolo che non gli appartiene. Completano il cast Santo Santonocito, Salvo Scuderi, Serena Penelope Rapicavoli, Franco Ranno, Gianluca Barbagallo, Sergio Borsellino, David Marchese, Mario Martinens, Fabio Germenà, il corpo di ballo “Pon Pon” (Eleonora Beninato, Giulia Cordovana, Clizia Crisafi, Marika Monsù, Denise Monsù) e il M° Domenico Longo al pianoforte.

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” riprenderà il 27 e 28 gennaio con la nuova esilarante commedia di Marco Cavallaro, “Come fosse amore”.

