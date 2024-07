Villorba Corse corre sulla “linea verde” al Mugello in Carrera Cup

Nel terzo atto stagionale il team veneto e il Centro Porsche Treviso puntano a nuovi progressi per i due giovanissimi rookie Giacon e Pujatti, alla prima stagione nel prestigioso monomarca tricolore, mentre in Michelin Cup rientra il driver romeno Chirigut. Sabato 13 alle 15.50 e domenica 14 luglio alle 12.20 le due gare in diretta e on demand su Dazn e in live streaming su www.carreracupitalia.it

Treviso, 10 luglio 2024. Il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in programma nel weekend del 14 luglio al Mugello Circuit completerà la prima metà di stagione della Scuderia Villorba Corse nel prestigioso e competitivo monomarca tricolore. Nella tappa toscana il plurititolato team veneto tornerà a schierare tre Porsche 911 GT3 Cup in partnership con il Centro Porsche Treviso, ritrovando al via Horia-Traian Chirigut, che aveva saltato il precedente appuntamento disputato a Imola. Il gentleman driver romeno tornerà a schierarsi fra i protagonisti della Michelin Cup dopo i punti conquistati a inizio campionato sul Misano World Circuit, ma al Mugello la squadra diretta da Raimondo Amadio punterà anche e come da tradizione sui giovani talenti di prospettiva del proprio vivaio, inseriti anche nel dedicato Scholarship Programme di Porsche Italia.

Entrambi alla prima stagione in Carrera Cup Italia, sono di nuovo pronti a raccogliere la sfida Steven Giacon, il 21enne padovano in passato già protagonista nelle corse Turismo e ora a caccia dei suoi primi punti in Gran Turismo, e Nicholas Pujatti: il pilota di Pordenone classe 2007 è addirittura un “deb” assoluto nell’automobilismo, proviene dal karting e compirà 17 anni il prossimo dicembre, risultando il più giovane in assoluto fra i 33 driver iscritti al campionato e all’evento del Mugello.

Evento che giovedì sarà preceduto dal test pre-weekend e poi entrerà nel vivo con la disputa delle prove libere venerdì e delle qualifiche nella mattinata di sabato. Sempre sabato 13 luglio, gara 1 andrà in scena alle 15.50, mentre domenica 14 luglio riflettori puntati su gara 2 con start alle 12.20. Entrambe saranno disponibili in diretta su Dazn anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio dichiara alla vigilia del Mugello: “Siamo al giro di boa del campionato su una pista molto impegnativa dove la scorsa settimana abbiamo vissuto due giornate di test. Sarà un weekend molto complicato, sia dal punto di vista tecnico sia per le condizioni di caldo che troveremo. Per Pujatti il Mugello è una prima assoluta e per Giacon è una prima con la 911 GT3 Cup, ma entrambi hanno fornito buoni riscontri nei test e anche mostrato un positivo sviluppo nel corso delle prove, così come Chirigut, che prosegue il percorso di apprendimento con questo tipo di vettura e campionato. Per questo siamo moderatamente ottimisti di riuscire a far bene e compiere uno step ulteriore rispetto alla tappa di Imola”.

Calendario Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

