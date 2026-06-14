Storie correlate

Università, dalla Regione 18 milioni per i dottorati ricerca 2026-2027. Schifani e Turano: «Sostegno per laureati siciliani meritevoli che intendono restare»

Riccardo Giugno 13, 2026

Regione, Minardo (FI): “Agenzia Fitch conferma che la Sicilia cresce col governo Schifani e il centrodestra”

Riccardo Giugno 13, 2026

Rating. Di Paola (M5S): Schifani usa Fitch per fare propaganda. Economia reale in Sicilia boccheggia

Riccardo Giugno 13, 2026

Ultime notizie

stefania 4

Salario Giusto: Marino, da Meloni nessuna risposta alle crisi del lavoro in Sicilia

Riccardo Giugno 14, 2026
bene confiscato

Barrafranca: 𝟭𝟲 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬 – 𝗜𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗗𝗶𝘂𝗿𝗻𝗼

Riccardo Giugno 14, 2026
estate lago

Pergusa: Grande partecipazione ieri sera per la festa di apertura dell’ESTATE SUL LAGO 2026

Riccardo Giugno 14, 2026
canoa al nicoletti

Questa mattina al Lago Nicoletti gara regionale di Canoa

Riccardo Giugno 14, 2026