Salario Giusto: Marino, da Meloni nessuna risposta alle crisi del lavoro in Sicilia

“Ancora una volta il Governo Meloni ignora le difficoltà di centinaia di lavoratrici e lavoratori della provincia di Messina e della Sicilia che vivono nell’incertezza occupazionale e attendono risposte concrete. Mentre si parla di salario giusto, si continua a non affrontare le crisi industriali e occupazionali che colpiscono il territorio, lasciando famiglie e imprese senza prospettive e senza una strategia di rilancio”: dichiara la deputata del Partito Democratico Maria Stefania Marino sul suo ordine del giorno al Decreto “Salario Giusto” respinto dall’Aula di Montecitorio.

“Con il mio atto di indirizzo avevo chiesto l’apertura di un tavolo nazionale permanente per affrontare le vertenze degli ex lavoratori Gicap, dei dipendenti Blu Jet e dello stabilimento Cargill di Giammoro, oltre a misure per garantire continuità occupazionale, riqualificazione professionale e reindustrializzazione. La bocciatura da parte della destra conferma l’assenza di una politica industriale per il Mezzogiorno e la distanza tra gli annunci del governo e la realtà vissuta dai lavoratori. Non esiste salario giusto senza lavoro stabile, sviluppo e tutela dell’occupazione”: conclude.

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