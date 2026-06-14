Fiore è il nuovo re di Novara

All’etneo su Radical 1150 bastano solo due manche per aggiudicarsi la 31ª edizione organizzata da Top Competition, valida per il Campionato Nazionale Slalom e per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport. Sul podio anche Leo con la Radical 1400 e Di Matteo su Gloria C8.

Novara di Sicilia (ME) 14 giugno. È Silvio Fiore il nuovo re di Novara. Il pilota etneo ha conquistato la vittoria nella 31ª edizione dello Slalom Città di Novara al volante della Radical SR4 Suzuki di classe 1150, imponendosi dopo essere risultato il più veloce già nelle prime due manche di gara. L’etneo ha vinto con il punteggio di 135,28 ovvero 2’15.28 al netto di penalità, precedendo il messinese Santi Leo, anche lui su Radical da 1400cc 3”1 e all’agrigentino Antonio di Matteo su Formula Gloria C8 di 5”7.

All’arrivo Fiore ha dichiarato: “mi riempie di gioia il successo in una gara così blasonata come lo Slalom di Novara, ho creduto opportuno non partecipare a gara 3, essendo il risultato ormai acquisito. Penso di partecipare ancora ad alcuni slalom in Sicilia per testare ancora la mia vettura prima della ripresa del campionato italiano assoluto a Luglio”.

Soddisfatto anche Santi Leo per il suo meritato secondo posto con la vettura tornata efficiente dopo alcuni problemi di surriscaldamento accusati alla gara di Santa Domenica.

Prosegue la bella stagione di Antonio di Matteo, quest’anno più volte a podio. Per il pilota di Sciacca davvero un bel successo fra le monoposto.

La competizione valida per il Campionato Nazionale Slalom e per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport, ha confermato ancora una volta il proprio prestigio richiamando nel centro nebroideo alcuni tra i migliori specialisti della disciplina provenienti da tutta la Sicilia e l’attenzione dell’appassionato e competente pubblico.

Top Competition ha gestito la manifestazione con professionalità ed efficacia, in stretta sinergia con tutto lo staff Aci Sport che ha assicurato il regolare svolgimento di tutte le fasi dell’evento, confermando gli elevati standard organizzativi che da anni contraddistinguono lo Slalom Città di Novara.

Quarta piazza per il nisseno di Gela Giovanni Carfì, anche lui su Radical che ha preceduto il siracusano Mirko Pugliara su Proto Trovato entrambe vettura di classe 1400.

Sesto in grande rimonta il campano Giuseppe Esposito su Speed Car Xtrem Evo capace in gara tre della seconda prestazione assoluta che gli ha consentito di superare Luca Radici su Semog Racing 600 e aggiudicarsi il gruppo Kart Cross.

Roberto De Mariano ha portato col secondo posto di gruppo E2SS ha portato la sua Formula Gloria B5 all’ottava piazza assoluta. Chiudono la Top Ten Alfredo Giamboi vincitore del gruppo slalom special con la Fiat X1/9 di classe S6 e Domenico Gangemi su Fiat 127 Sport da 1400cc primo attore assoluto del gruppo E1 Italia davanti a Salvatore Castorina su Fiat 500 Sporting.

Alle spalle di Giamboi in gruppo SS Alfonso Belladonna, attardato da problemi di motricità con la Fiat Uno Turbo di classe S7 e Rosario Rattenuti che con l’Autobianchi A112 ha sopravanzato in classe S3 Calogero Pinzone Vecchio su Fiat 127.

Successo di Alessandro Prato su Fiat 500 Sporting fra le estreme vetture del gruppo E2SH ha preceduto Davide Catalano, risultato il migliore degli under 23 su Yamaha Chevi Sedan.

Nel testa a testa di gruppo RS Plus il locale Alessio Truscello, l’ha spuntata di un soffio rispetto a Carmelo Cugno entrambi sulle Peugeot 106.

Successo in gruppo N per Alessandro Tricoli e di Umberto Monzone in racing Start, entrambi su Peugeot 106 S16.

Per la classifica femminile, Angelica Giamboi su Fiat X1/9-S5 ha preceduto Rossella Pappalardo su Fiat 500.

CLASSIFICA

1 Silvio Fiore (Radical SR4 Suzuki) 135,28; 2 Santi Leo (Radical SR4 Suzuki) a 3,15; 3 Antonino Di Matteo (Formula Gloria C8) a 5,71; 4 Giovanni Orazio Carfì (Radical SR4 Suzuki) a 5,84; 5 Mirko Pugliara (Proto Trovato) a 7,22; 6 Giuseppe Esposito (Speedcar Xtreme EVO) a 9,55; 7 Giuseppe Luca Radici (Semog Racing 600) a 11,11; 8 Roberto De Mariano (Formula Gloria B5) a 12,50; 9 Alfredo Giamboi (Fiat X1/9) a 13,00; 10 Domenico Gangemi (Fiat 127 Sport) a 14,20.

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