Vittoria di Torsellini alla 75 Trento Bondone

Il giovane senese di Best Lap su Norma M20 FC ha firmato l’Albo D’Oro della gara organizzata dalla Scuderia Trentina e per 20 centesimi ha respinto l’attacco di Di Fulvio su Nova Proto. Fazzino su Osella ha completato il podio. Dellamaria su Wolf primo pilota di casa. Forte seguito su ACI Sport TV

Trento, 14 giugno 2026. Mirko Torsellini su Norma M20 FC con il tempo di 9’21”22 ha vinto la 75^ Trento Bondone. Il 32enne pilota senese della Best lap ha firmato l’Albo d’Oro della gara organizzata dalla Scuderia Trentina in collaborazione con l’Automobile Club Trento, che è stata terzo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita.

Un appassionante duello per la vittoria quello che il toscano del Team Faggioli, ha ingaggiato con l’abruzzese Stefano Di Fulvio. L’alfiere della Scuderia vesuvio all’esordio sul Bondone, ha preso a dovere le misure dei 17,3 Km del tracciato più lungo d’Europa, fino ad avvicinarsi pericolosamente al vertice a soli 20 centesimi di secondo. Terza piazza per il siciliano di Melilli Luigi Fazzino che ha chiesto il massimo all’Osella PA 30, ma qualche sbavatura e qualche noia lo hanno privato del bis di successo del 2024, ma certamente non di un meritato podio.

-“Vincere la prima gara di Supersalita sul Bondone è speciale – ha esclamato un emozionato Torsellini – sono incredulo ed ho dato il massimo. Una grande gioia per me, la scuderia ed il team”-.

Appena sotto al podio il veronese Federico Liber che ha trovato una buona intesa con la Nova Proto NP 01. Con il quinto posto assoluto arriva la ventesima vittoria consecutiva e record di categoria E2SC-SS 1600, le sportscar spinte da motore di derivazione motociclistica. Il giovanissimo pilota di Caltanissetta del Team Faggioli ha preso adeguatamente la mira in prova e poi ha assestato il colpo decisivo in gara, con precisione e sempre più maturità. Sesto l’altra giovane conferma siciliana Michele Puglisi, che naturalmente ha pagato la minor confidenza col tracciato al volante della Nova proto NP 03 con cui è sempre più protagonista. L’etneo ha preceduto in classe il sempre incisivo veneto Damiano Schena, ottavo assoluto su auto gemella. Settima piazza per il francese Sebastien Petit che sula Nova Proto NP 01 si è affezionato al Supersalita e poi hanno completato la top ten il pugliese Francesco Leogrande, primo tra le cilindrate fino a 2000 cc con l’Osella PA 21 4C ed il giovanissimo piemontese Matteo De Luca su Osella PA 21 Jrb. Stop forzato per due attesi protagonisti come il padrone di casa Thomas Pedrini su Osella per una toccata nella prima parte del tracciato, fermo anche per una rottura meccanica il potentino Achille Lombardi su Osella PA 30.

Appena fuori dalle prime 10 posizioni il primo pilota trentino, il 23enne Jacopo Dellamaria, decisamente a suo agio sulla Wolf GB 08 Thunder. Assolo per i punti tricolori di CN per il laziale Alberto Sacrafone sulla Osella PA 21, mentre il bolognese Manuel Dondi su Fiat X1/9 ha festeggiato il rientro con il primato in E2SH, dove il teramano Marco Gramenzi su Alfa 4C è stato tradito dall’idroguida. Tris di successo in Gt per il foggiano Lucio Peruggini che ha dominato la categoria delle Super Car dal volante della Ferrari 296 in versione Super Cup Div. 1, sebbene convinto di potere ottenere qualcosa in più dal tracciato. Seconda piazza per l’orvietano Michele Fattorini immediatamente concreto all’esordio sulla Ferrari 488 Evo Challenge. Evidente soddisfazione per il presidente della Scuderia trentina Giuseppe Ghezzi che su Porsche 997 si è assicurato la categoria GT3, precedendo di soli 9 centesimi di secondo il bresciano Mirko Zanardini su Lamborghini Huracan. Per la GT Cup affondo per il padovano Stefano Artuso su Ferrari 458, autore di un’ottima prestazione dopo le attente prove, mentre i punti del 2° vanno al leader calabrese Gabrydriver sempre sulla 458 del Cavallino. Altro bresciano in primo piano è stato Luca Tosini che su Audi RS3 ha vinto il gruppo TCR, a poco sono serviti i tentativi di avvicinamento del conterraneo Mattia Raffetti, anche lui su Audi. Fine settimana avaro per l’umbro Alex Picchi costretto alla resa per una toccata sia in prova, sia in gara. Ottimo esordio al volante della Volkswagen Golf Gti DSG per la giovane altoatesina Selina Prantl che ha vinto classe e Coppa Dame. Colpi di scena a ripetizione in gruppo E1: ha vinto il salernitano Valerio Magliano su Peugeot 106 ala fine di un coinvolgente duello con il calabrese Davide d’Acri su Citroen Saxo, risolto per 59 centesimi di secondo a favore di Magliano. Un gruppo che ha perso al sabato il leader Giuseppe Aragona per un problema al cambio della Golf 7 e domenica Alessandro Tortora con la Peugeot 106 turbo bloccata al via. Vittoria inRacing Start Cup per l’altro salernitano Tortora, Salvatore, il portacolori Ateneo ha fatto il vuoto, privato del duello atteso con Vanni Tagliente fermo per un contatto con la Peugeot 308. Ha dominato la Racing Start Plus il pugliese della Egnathia Corse Giovanni Angelini su MINI. Il pilota di Fasano dopo una foratura in prova ha sfoderato grinta ed esperienza per affondare il colpo. Ottima prestazione tra le auto aspirate per il catanese Andrea Currenti che su Peugeot 106 ha staccato tutti ed salito sul podio RS+ davanti a Nicholas Franchini su Honda Civic Type R. Il cosentino Antonio Aquila si è imposto in Racing Start Turbo RSTB con la Seat Leon Station Wagon, il driver Cosenza Corse ha mostrato il feeling con il lungo difficile tracciato. Intesa meno redditizia ed una scelta di gomme migliorabile per il l’altro calabrese Salvatore Mondino, secondo ed anche lui su sulla Leon in versione SW. E’ riuscito a salire sul podio sebbene l’apertura del cofano anteriore a metà percorso l’ascolano Davide Gabrielli, completando un tris di Leon Station Wagon. Per RS, auto aspirate, nuovo acuto di un altro giovane calabrese, Paolo Scarpelli su Peugeot 106, mentre la classe 2000 è andata a Flavio Vettoretto su Renault Clio.

Classifica Assoluta: 1. Torsellini (Norma M20 Fc) 9’21”22; 2. Di Fulvio ((Nova Proto Np01 T) 0”2; 3. Fazzino (Osella Pa30) 3”34; 4. Liber (Np01) 4”37; 5. Di Caro (Np03 Aprilia) 11”35; 6. Puglisi (Np03) 19”15; 7. Petit (Np01) 25”00; 8. Schena (Np03) 25”24; 9. Leogrande (Osella Pa21 4C) 36”76; 10. De Luca (Osella Pa21 JrB) 38”61.

Gruppi. Rs: 1. Aquila 11’54”86; 2. Mondino 4”45; 3. D. Gabrielli 9”24 (tutti su Seat Leon St). Rs+: 1. Angelini (Mini Cooper) 11’27”27; 2. Currenti (Peugeot 106) 3”67; 2. Franchini (Honda Civic) 19”89. Rs Cup: 1. Tortora S. (Peugeot 308) 11’05”09; 2. Segna (Mini Cooper) 33”93; 3. Laffranchi (Mini Cooper) 39”79. E1: 1. Santer (Vw Golf) 11’07”79; 2. Magliano (Peugeot 106) 13”43; 3. D’Acri (Citroen Saxo) 14”02. Tcr: 1. Tosini (Audi Rs3) 11’04”30; 2. Raffetti (Honda Civic) 8”52; 3. Prantl (Vw Golf Dsg) 27”51. Gt: 1. Peruggini (Ferrari 296 Ch.) 10’30”53; 2. Fattorini (Ferrari 488 Ch.) 4”26; 3. Ghezzi (Porsche 997 Gt3 R) 8”00. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) 10’15”92. Cn: 1. Scarafone (Osella Pa21) 10’43”65. E2 Moto: 1. Di Caro 9’32”57; 2. Puglisi 7”80; 3. 13”89.

Classifica Campionato Italiano Supersalita dopo 3 gare: Assoluta: 1 Di Fulvio, p. 41; 2 Faggioli e Torsellini 40; 3 Fazzino 38. RS: 1 Scarpelli 51; 2 Pinto 24,5; 3 Vassallo 20. RSTB: 1 Mondino 55; 2 Gabrielli D: 37; 3 Aquila 35. RS+: 1 Angelini 40; 2 Tagliente 29; 3 Currenti 21. RS Cup: 1 Tortora S. 57,5; 2 Savoia 25; 3 Di Ferdinando 18. E1: 1 Magliano 32,5; 2 D’Acri 30; 3 Tortora A. 29,5. TCR: 1 Tosini 60; 2 Picchi 22,5; 3 Raffetti 15. GT GTCup: 1 Gabrydriver 47, 2 Artuso 37,5; 3 Parrino 37. GT Supercup Div.3: 1 Bellin 25,5; 2 Nappi 25; 3 Pichler 20. GT SCup Div. 2 : 1 Frijo 30; GT SCup Div. 1: 1 Peruggini 60; 2 D’Angelo 42; 3 Del Prete 23. GT GT3: 1 Zanardini 40; 2 Iacoangeli 22; 3 Ghezzi 20. E2SH: 1 Gramenzi 27,5; 2 Dondi 25. CN: 1 Scarafone 55; 2 Giorgio 20; 3 Capucci 12. E2SC-SS: 1 Di Fulvio 41; 2 Faggioli e Torsellini 40; 4 Fazzino 38. E2SC-SS: 1 Di Caro 60; 2 Puglisi 45; 3 Gregori 25.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).

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