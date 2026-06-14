Questa mattina al Lago Nicoletti gara regionale di Canoa

Poco meno di 200 atleti e rica 140 equipaggi questa mattina al Lago Nicoletti a pochi chilometri da Enna dove si disputa una gara regionale di Canoa sia giovanile che senior che paracanoa per le distanze sui 200, 500 e 2000 metri. L’evento è organizzato dal Comitato regionale Sicilia della Federcanoa e la parte organizzativa è affidata al locale Circolo Nautico Tre Laghi.I riscontri cronometri a cura della delegazione provinciale della Federazione Italiana Cronometristi.

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