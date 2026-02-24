UniPa ed EBAS Sicilia: al via

il “Laboratorio di Co-Progettazione” per rafforzare

il dialogo tra Università e imprese artigiane

Si terrà venerdì 27 febbraio, dalle 15 alle 16,30, nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (edificio 13 del Campus Universitario di viale delle Scienze a Palermo), l’incontro “LdA 2 – Laboratorio di Co-Progettazione”, promosso nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo ed Ebas Sicilia.

L’iniziativa rientra nelle attività della Terza Missione dell’Ateneo e mira a rafforzare il dialogo strutturato tra il mondo accademico e il sistema produttivo artigiano regionale. L’incontro sarà dedicato ai rappresentanti delle imprese operanti nei settori impiantistico, energetico, edilizio, fotovoltaico, della sicurezza, della serramentistica e, più in generale, nell’ambito della costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali.

Obiettivo del laboratorio è avviare un confronto bidirezionale per raccogliere i fabbisogni formativi e progettuali delle imprese, ponendo le basi per la definizione di collaborazioni concrete con docenti, ricercatori e personale specializzato UniPa. Tra i temi al centro dei lavori: percorsi di formazione, supporto alla partecipazione a bandi per il trasferimento di conoscenze, sviluppo di attività laboratoriali congiunte e progettazione di interventi innovativi a favore del tessuto produttivo.

L’output atteso è la raccolta preliminare dei fabbisogni utili alla definizione di un piano d’azione condiviso, capace di tradurre le esigenze del territorio in iniziative operative e sostenibili.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di: Ada Maria Florena, Prorettore alla Vivibilità, al Benessere Lavorativo e alla Terza Missione; Marcantonio Ruisi, Delegato ai rapporti con le imprese, i consorzi universitari e le altre istituzioni culturali, al coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-off e startup innovative e alle attività di Public Engagement di Ateneo; Luca Vazzano, Dirigente Area Terza Missione; Orazio Platania, Presidente Ebas; Gaetano Agliozzo, Vicepresidente Ebas; Francesco Cantafia, coordinatore Ebas.

Si proseguirà con una sessione di workshop e co-progettazione tra imprese e i docenti dell’Ateneo Marcantonio Ruisi, Pasquale Massimo Picone, Donatella Termini e Davide Piacentino.

L’evento rappresenta un passo concreto verso un modello di collaborazione stabile tra università e artigianato, orientato alla crescita, all’innovazione e alla competitività del territorio siciliano.

Advertisement

Advertisement

Visite: 70