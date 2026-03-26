Unioncamere Sicilia e Unioncamere Calabria alla manifestazione pro-Ponte

di sabato 28 marzo a Messina: “Enorme ricaduta economica e sociale”

Sostegno anche dal presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete

“Questi 3 km di Stretto sono un dazio permanente per le imprese”

Palermo, 26 marzo 2026 – Unioncamere Sicilia, con il presidente Giuseppe Pace, e Unioncamere Calabria, con il presidente Pietro Falbo, condividono in pieno le ragioni della manifestazione in sostegno del Ponte sullo Stretto, in programma sabato prossimo, 28 marzo, a Messina. A rappresentarle ci sarà il vicepresidente vicario di Unioncamere Sicilia, Ivo Blandina.

Per le due Unioni regionali “la sua realizzazione, e quella delle altre infrastrutture di collegamento, costituirebbe un volano di sviluppo dei tanti territori coinvolti” e sono convinte di “quanto sia importante la realizzazione del Ponte non solo per Sicilia e Calabria, ma anche e soprattutto per la crescita economica e sociale dell’intero Paese”.

Ed è proprio in questa ottica che arriva il pieno sostegno alla manifestazione anche dal presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, che ribadisce l’importanza e l’utilità di un’infrastruttura dalle enormi ricadute economiche e sociali «superando quella separazione geofisica di oltre 3 chilometri, che oggi costa alle imprese una sorta di dazio permanente».

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