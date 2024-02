Unifrutti continua la sua crescita in Italia con l’acquisizione dell’azienda agricola Castellana in Sicilia

Dopo la recente acquisizione di Verfrut in Sudamerica,

Unifrutti rafforza la sua presenza nel mercato italiano

e aumenta i propri ettari di agrumi in Sicilia

Montecosaro, 05 febbraio 2024 – A pochi giorni dalla firma dell’accordo per l’acquisizione di uno dei principali produttori di uva, ciliegie, mirtilli e altri frutti in Chile e Peru, Verfrut, il gruppo Unifrutti annuncia oggi l’acquisto dell’azienda agricola siciliana Castellana via la controllata Oranfrizer.

Castellana è una farm di arance rosse situata in uno dei territori considerati premium per la produzione di agrumi in Europa, la Piana di Catania, dove Unifrutti controlla 2400 ettari di cui 300 di proprietà.

L’acquisizione di nuovi terreni, dedicati principalmente alla coltivazione di recenti cloni di Tarocco Ippolito, riflette l’impegno costante di Unifrutti nella ricerca di prodotti d’eccellenza nei territori vocati alla produzione, come la Sicilia.

Con questa operazione, Unifrutti rafforza ulteriormente la sua posizione come produttore diretto nella Penisola Italiana, acquisendo 110 ettari, destinati alla coltivazione di arance rosse, che si affiancano ai 132 ettari già produttivi di proprietà del gruppo tra Puglia, Marche e Sicilia, dove il gruppo si dedica alla coltivazione di uva, pere, pesche e agrumi.

L’ingresso di Castellana e l’operazione recentemente conclusa in Sud America consolidano la base produttiva di Unifrutti in Italia e a livello globale, rafforzando e sostenendo l’impegno del Gruppo nell’offrire ai propri partner e ai consumatori italiani ed europei frutta fresca di primissima qualità 365 giorni l’anno.

Informazioni sul Gruppo Unifrutti:

Il Gruppo Unifrutti è uno dei principali attori globali nel mercato della frutta fresca, verticalmente integrato nella produzione, commercializzazione e distribuzione, con oltre 21.000 ettari di terreni propri in diversi paesi, tra i quali Cile, Perù, Filippine, Sud Africa e Italia.

Il Gruppo presidia l’intera catena del valore e grazie alle proprie farm, situate in diverse zone climatiche del mondo, è in grado di servire più di 50 paesi tutto l’anno e oltre 500 clienti.

Fondata nel 1948 da Guido de Nadai, Unifrutti impiega oggi più di 11.000 persone tra la sua sede centrale e le sedi operative in Giappone, Cile, Sud Africa, Filippine, Italia, Spagna, Uruguay, Turchia, Medio Oriente, Cina e India.

Il Gruppo Unifrutti fa parte di ADQ, una società di investimenti e holding con sede ad Abu Dhabi con un ampio portafoglio di importanti imprese che abbracciano settori chiave dell’economia diversificata degli Emirati Arabi Uniti. Per maggiori informazioni su Unifrutti visita il sito www.unifruttigroup.com, scrivi a info@unifruttigroup.com oppure seguici su LinkedIn.

