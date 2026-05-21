Un’alleanza per il futuro della Sicilia: siglato il Protocollo d’intesa tra UKE e CGIL

Ieri, 20 maggio, in una data dall’alto valore simbolico che coincide con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, è stato compiuto un passo importante per il futuro economico e sociale della nostra isola.

L’Università degli Studi di Enna “Kore” (UKE), la FISAC CGIL Nazionale e Regionale e lo SPI CGIL Sicilia hanno siglato un Protocollo d’intesa strategico con un obiettivo chiaro e ambizioso: elaborare un «Piano di azione per rilanciare lo sviluppo dell’occupazione e dei settori produttivi della Sicilia».

La Sicilia e l’intero contesto insulare si trovano oggi a fare i conti con sfide cruciali che non possono più essere rimandate. Parliamo della complessa gestione delle transizioni tecnologiche, dell’inarrestabile fenomeno dello spopolamento e di divari salariali e pensionistici sempre più marcati. È proprio per rispondere in modo concreto a queste emergenze che nasce questa sinergia. Attraverso una ricerca sul campo, l’alleanza punta a studiare a fondo il tessuto industriale, produttivo e sociale dell’isola per avanzare proposte concrete di sviluppo economico e occupazionale.

In questo scenario, un ruolo chiave sarà affidato al settore del credito, inteso come vero e proprio motore per l’industria, l’agricoltura e il terziario, contrastando la preoccupante desertificazione bancaria dei territori. Il tutto, promuovendo un dialogo intergenerazionale capace di valorizzare i giovani e, al contempo, di costruire un sistema di welfare solido a tutela della popolazione anziana.

Il cuore operativo dell’accordo vedrà la collaborazione stretta tra il mondo sindacale e quello accademico, con l’avvio di studi e analisi approfondite sul contesto siciliano. Un pilastro fondamentale del progetto sarà il coinvolgimento diretto della componente studentesca dell’UKE. Grazie a borse di studio, assegni di ricerca e premi di laurea, gli studenti potranno lavorare in prima linea su temi di vitale importanza come la legalità, la parità di genere e il benessere dei lavoratori e dei pensionati. I risultati di questo lavoro collettivo verranno condivisi con la collettività attraverso l’organizzazione di eventi e seminari scientifici dedicati alla divulgazione.

L’intera attività scientifica e di ricerca dell’ateneo sarà coordinata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’UKE.

Si tratta di unire, concretamente, le più alte competenze accademiche con la tutela quotidiana del lavoro, per generare un benessere che sia finalmente sostenibile e per offrire nuove opportunità di qualità a tutta la Sicilia.

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