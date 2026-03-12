Una cosa di Sinistra: il 28 marzo alla Galleria Civica: profondo Sud
Politica internazionale, mediteranneo, sanità, questione meridionale ed emigrazione giovanile.
Il 28 marzo ci troveremo a Enna, al centro della Sicilia, assieme a giovani amministratrici e amministratori siciliani e di tutto il resto d’Italia, per un dibattito sul ribaltamento della prospettiva di un’isola tempestata da scandali giudiziari ed esempi di mal governo: da profondo sud a centro del mediterraneo.
Come al solito, rigorosamente a sinistra.
