In pullman per il COUS COUS festival ben 15 chef da tutta la nostra provincia.

Si ringraziano i nostri partner P..A GROUP Vito E Rossella Catalano, Ficodì DI Carmelo Grippaldi TENUTE Giuseppe Bauccio OLIO ORO VERDE,

DI DIO SURGELATI Fabio DIDIO E IL CONSORZIO PER LA TUTELA Piacentinu Ennese DOP.

COOKING SHOW DIRETTI DALLO CHE VINCENZO LEANZA E Nunzio Mangano, SUPPORTATI DAGLI CHEF Francesco Mazza E Massimiliano VALENTI Moussa Soumah

HANNO COLLABORATO IL MAESTRO PASTICCERE Mauro Ciadamidaro Enrico Pacifico Pantorno LA LADY CHEF Maria Rita Russo E Tosca Piemonte.

IL NOSTRO Gaetano Piemonte PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA.

LA PROF. SSA Agnese Patti E Stefania Di Marco.

PER LA COLLABORAZIONE IN LOCO IL NOSTRO CAVALIERE Rosario Umbriaco ED IL CONSIGLIERE PIÙ GIOVANE D’ITALIA GIULIO UMBRIACO.

“RINGRAZIO DI CUORE TUTTI PER LA VOSTRA EDIZIONE E SENZO DI APPARTENENZA, UN PENSIERO ANCHE CHI CI SOSTIENE DA CASA E CHE CI È VICINO MORALMENTE.”

IL PRESIDENTE Giuseppe Rinallo.

Unione Regionale Cuochi Siciliani

FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

