Con tanto entusiasmo da parte degli studenti coinvolti è iniziato lo scorso 27 gennaio anche da Enna il progetto Differenze 2.0 promosso dall’Uisp finalizzato a contrastare la violenza di genere sopratutto nelle fasce adolescenziali. Un ritardo allo start dovuto anche al maltempo che ha colpito la corsa settimana tutta la Sicilia Orientale e che ha costretto alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per quasi una settimana.

Il Comitato territoriale Uisp Enna presieduto da Riccardo Caccamo è alla sua seconda esperienza in questo progetto cui ha partecipato nel 2023 alla prima edizione. Ed anche per questo motivo ad essere coinvolto è stato nuovamente l’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna la cui dirigente scolastica è la professoressa Maria Concetta Messina con quasi una cinquantina di studenti coinvolti con 2 classi che partecipano attivamente al progetto mentre un’altra di controllo. Martedì 27 gennaio tutti gli studenti sono stati interessati alla somministrazione di un questionario sulle loro aspettative al progetto mentre il via a tutti gli effetti il giorno successivo con il primo incontro di studenti e studentesse con le professioniste dell’associazione antiviolenza Sandra Crescimanno le psicologhe Viviana Arangio e Vissia Bilardo. Le due professioniste hanno con tanto garbo e delicatezza preso quasi per mano i ragazzi e ragazze portandoli a percorrere un primo piccolissimo tratto di percorso che è quello che interessa il progetto ovvero parlare delle differenze di genere ed in particolare dei tipi di violenza che ne sono interessate. Quindi si è parlato di varie sfaccettature del fenomeno come la molestia, maltrattamenti, stupro, sottomissione ed altro ancora. Quindi “violenze” sia di carattere fisico che psicologico. E dopo un primo momento di imbarazzo studenti e studentesse hanno interagito per tutte le due ore dell’incontro. “Innanzitutto voglio ringraziare la dirigenza scolastica nelle persone della dirigente e del suo vice i professori Maria Concetta Messina e Giovanni Zodda per la disponibilità a mettere a disposizione la scuola – commenta il presidente del Comitato Territoriale Uisp Enna Riccardo Caccamo – non è mai semplice fare conciliare le attività didattiche di una struttura complessa come una istituzione scolastica tipo un istituto di istruzione superiore con progetti che vengono dall’esterno. Ma dopo la prima esperienza sul progetto abbiamo di fatto trovato malgrado i ritardi di natura tecnica organizzativa le porte aperte della scuola. Poi i miei complimenti alle due professioniste le dottoresse Viviana Arangio e Vissia Bilardo per come sono riuscite già dal primo incontro a fare aprire ragazze e ragazzi ed a portarli a discutere di una problematica non certo facile da affrontare. Siamo convinti che anche questa seconda esperienza ci regalerà soddisfazioni con importanti risultati raggiunti”.

“In qualità di coordinatrice del progetto Differenze 2.0, ribadisco l’importanza di creare percorsi di sensibilizzazione e confronto rivolti alle nuove generazioni sulla tematica in questione aggiunge la Dottoressa Alessandra Murgano – si tratta di una responsabilità collettiva che richiede consapevolezza, educazione e un lavoro costante sul piano culturale ma sopratutto sociale, L’istituto di Istruzione superiore scelto, il Liceo Linguistico Abramo Lincoln di Enna, ha risposto con entusiasmo e per il secondo anno , ci ha dato la preziosa opportunità di interagire con le studentesse, gli studenti e con tutto il personale scolastico. Questa collaborazione ci permette di portare alla luce una problematica sempre più attuale, creando spazi di ascolto, confronto e riflessione fondamentali per costruire relazioni basate sul rispetto. Gli incontri svolti,coordinati dalle professioniste, Dott.sse Vissía Bilardo e Viviana Arangio, psicologhe e psicoterapeute, hanno offerto spunti di valore umano importanti, condotti con grande competenza, empatia e professionalità.”

