Storie correlate

arianna sacco

Sci nautico: l’Uisp consegna una targa ricordo alla sciatrice ennese campionessa italiana Arianna Sacco

Riccardo Settembre 22, 2025 0
vivi lago

Sci Nautico: domenica prossima la città di Enna incontra la sua campionessa Arianna Sacco

Riccardo Settembre 16, 2025 0
numeri tessere

Uisp Enna: raggiunta anche quest’anno la soglia di 2500 associati

Riccardo Luglio 17, 2025 0

Ultime notizie

Toto Costruzioni completa la Galleria Cefalù in direzione Messina

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Tragedia sulla Palermo–Agrigento, il cordoglio della UGL Salute

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Giuliana De Sio e Filippo Dini sono i protagonisti de Il gabbiano

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Leno – AC Life Style Handball Erice (domani, ore 19), il pregara

Riccardo Gennaio 30, 2026 0