UISP: CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON “RIPARTIAMO CON LO SPORT” 2 GIUGNO APPUNTAMENTO CON IL NUOTO E CITTA’ IN DANZA

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON “RIPARTIAMO CON LO SPORT” 2 GIUGNO APPUNTAMENTO CON IL NUOTO E CITTA’ IN DANZA

Continuano gli appuntamenti con “Ripartiamo dallo Sport” il grande contenitore di attività promozionale sportiva promossa a Enna da Uisp Sicilia e che culminerà con il Campionato Nazionale Uisp di Atletica Leggera il 4 e 5 giugno al Campo Comunale di Atletica Leggera Tino Pregadio di Enna bassa.

Ieri 31 maggio tanta allegria con l’evento del Move Week alla Palestra Universal Fitness di Contrada Misericordia di Enna.

Oggi 1 giugno il tanto atteso giorno della Camminata lungo la via Sacra in collaborazione con gli Scout del Gruppo Enna 1 e con l’Azione Cattolica.

Alle 17 si parte dalla contrada Baronessa di Enna bassa per risalire lungo le pendici della città passando davanti la Grotta dei Santi per arrivare davanti il Museo del Mito nei pressi della Rocca di Cerere. Qui sarà effettuata la piantumazione di un Albero di Ulivo. Appuntamento per tutti i partecipanti alle ore 16 sul piazzale del Castello dove sarà presente una navetta messa a disposizione della Sais Autolinee.

Domani 2 giugno giornata ricca di eventi. Dalle 9 e per tutta la giornata alla piscina comunale coperta, manifestazione promozionale di Nuoto mentre dalle 16 al campo comunale di atletica leggera Tino Pregadio, la manifestazione Città in Danza.

