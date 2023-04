UIL SICILIA E AREA VASTA PALERMO-ENNA-CALTANISSETTA-RAGUSA-SIRACUSA; MOBILITAZIONE PER SABATO A CALTANISSETTA

UIL SICILIA E AREA VASTA

PALERMO-ENNA-CALTANISSETTA-RAGUSA-SIRACUSA

“Autonomia differenziata? No, grazie!”. Mario La Rosa, componente della Segreteria Uil Sicilia con delega su Enna, e il coordinatore territoriale Enzo Savarino d’intesa con la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti stanno promuovendo la mobilitazione ennese di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati ennesi che parteciperanno alla manifestazione regionale di sindacati e associazioni in programma sabato a Caltanissetta. Concentramento alle 9.30 in piazza della Repubblica nel capoluogo nisseno.

La Rosa e Savarino affermano: “Al disegno di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata la Uil di Enna, assieme a tutta la Uil siciliana, dice no. E lo farà con forza nella manifestazione regionale di sabato a Caltanissetta. Questo progetto spacca il Paese e, come al solito, ne farà le spese il Meridione a partire dalle sue aree più fragili. Come Enna, appunto”. Gli esponenti sindacali aggiungono: “Facciamo nostro e rilanciamo da questa provincia, non a caso dalle comunità ennesi, l’appello-denuncia della nostra segretaria generale Luisella Lionti che ha rivendicato il riconoscimento effettivo, concreto, di condizioni di vita e diritti in tutto il Paese prima di parlare di autonomia differenziata. Il Sindacato delle Persone non sollecita elemosine, ma risarcimenti per le opportunità lungamente negate al nostro popolo, alla nostra terra, a partire proprio da Enna. L’Autonomia differenziata penalizza la Sicilia, che pure ha l’Autonomia speciale, e minaccia la coesione nazionale. Per ciò invitiamo a una partecipazione massiccia all’iniziativa di sabato significativamente collocata in Sicilia centrale, luogo-simbolo di un’Isola che qualcuno vorrebbe condannare al regresso e alla disperazione”.

