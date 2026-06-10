I Lavoratori hanno “Diritto al Risarcimento” degli ultimi

10 anni per il Lavaggio degli Indumenti Aziendali DPI

10 giugno 2026

Con sentenza n° 1350/2020 datata 10.06.2026 il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Motta Marika del

Tribunale di Enna, ha accolto il ricorso presentato per un nostro collega di e-distribuzione SIC-UT CL-

EN -BLUE TEAM PIAZZA ARMERINA.

L’azienda è stata condannata a risarcire il Lavoratore con circa 6.500 euro per il lavaggio domestico degli

indumenti di lavoro (DPI); il lavaggio è stato parametrato ad un’ora di lavoro straordinario per ogni

settimana di effettivo lavoro, oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della

richiesta.

Questa importante sentenza, che per il momento è ristretta al solo lavoratore in causa, apre ora la

possibilità per altri Lavoratori e Lavoratrici.Unione Generale del Lavoro Chimici regione Sicilia uglsicilia@pec.it

Corso Camillo Finocchiaro Aprile, n.40 90138 Palermo

Tel. 091/584416 Fax 091/ 583628

IL DIRITTO ALL’INDENIZZO PER IL MANCATO LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI AZIENDALI (DPI) È UN DIRITTO

CHE VA RICONOSCIUTO.

Apprezzamenti sopraggiungono anche dall’UTL di Enna e dal Segretario Provinciale di Enna UGL Arena

Franco.

Palermo, 10 giugno 2026

UGL Chimici

Antonio Miceli

Referente Regionale Sicilia

Referente dell’Area Legale UGL Chimici per il Settore Elettrico

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