UGL: I Lavoratori hanno “Diritto al Risarcimento” degli ultimi 10 anni per il Lavaggio degli Indumenti Aziendali DPI 10 giugno 2026
I Lavoratori hanno “Diritto al Risarcimento” degli ultimi
10 anni per il Lavaggio degli Indumenti Aziendali DPI
10 giugno 2026
Con sentenza n° 1350/2020 datata 10.06.2026 il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Motta Marika del
Tribunale di Enna, ha accolto il ricorso presentato per un nostro collega di e-distribuzione SIC-UT CL-
EN -BLUE TEAM PIAZZA ARMERINA.
L’azienda è stata condannata a risarcire il Lavoratore con circa 6.500 euro per il lavaggio domestico degli
indumenti di lavoro (DPI); il lavaggio è stato parametrato ad un’ora di lavoro straordinario per ogni
settimana di effettivo lavoro, oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della
richiesta.
Questa importante sentenza, che per il momento è ristretta al solo lavoratore in causa, apre ora la
possibilità per altri Lavoratori e Lavoratrici.Unione Generale del Lavoro Chimici regione Sicilia uglsicilia@pec.it
Corso Camillo Finocchiaro Aprile, n.40 90138 Palermo
Tel. 091/584416 Fax 091/ 583628
IL DIRITTO ALL’INDENIZZO PER IL MANCATO LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI AZIENDALI (DPI) È UN DIRITTO
CHE VA RICONOSCIUTO.
Apprezzamenti sopraggiungono anche dall’UTL di Enna e dal Segretario Provinciale di Enna UGL Arena
Franco.
Palermo, 10 giugno 2026
UGL Chimici
Antonio Miceli
Referente Regionale Sicilia
Referente dell’Area Legale UGL Chimici per il Settore Elettrico