San Mauro Castelverde ospita la Residenza d’Artista “Il respiro del paesaggio”

Il borgo madonita accoglie Judith Boy e Marisa Battaglia per un progetto che intreccia creatività contemporanea, paesaggio e comunità.

Arte, paesaggio e identità siciliana si incontrano nel cuore delle Madonie. Dal 15 al 20 giugno il Comune di San Mauro Castelverde sarà teatro della Residenza d’Artista “Il respiro del paesaggio”, un’iniziativa che unisce ricerca artistica, valorizzazione del territorio e partecipazione della comunità locale.

Situato a circa 1.100 metri di altitudine, San Mauro Castelverde rappresenta uno dei centri montani più suggestivi della provincia di Palermo. Il suo patrimonio naturalistico, caratterizzato da luoghi di straordinaria bellezza come le Gole di Tiberio, il fiume Pollina i boschi del Parco delle Madonie e gli ulivi secolari insieme alle bellezze storiche e architettoniche del borgo, offre uno scenario ideale per un percorso creativo dedicato al rapporto tra arte e paesaggio.

Protagoniste della residenza saranno le artiste Judith Boy e Marisa Battaglia, da anni impegnate in una ricerca espressiva che pone al centro la natura, i colori e le emozioni generate dai luoghi. Attraverso il loro lavoro, il paesaggio madonita diventerà fonte di ispirazione e materia viva per nuove creazioni artistiche che verranno successivamente condivise con la comunità maurina.

L’iniziativa prevede inoltre una particolare esperienza di arte en plein air, il 20 giugno mattina, con un laboratorio aperto a quattro persone della comunità locale e la presentazione di opere e creazioni artistiche da indossare, ispirate alle forme, ai colori e alle atmosfere della Sicilia. Un percorso creativo originale che intreccia arti visive, moda e valorizzazione culturale del territorio.

La residenza si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, che punta a promuovere la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli centri attraverso iniziative innovative capaci di coinvolgere artisti, cittadini e visitatori.

«Attraverso l’arte – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – il paesaggio non viene soltanto osservato, ma interpretato e restituito alla comunità sotto nuove forme, creando un dialogo tra memoria, natura e contemporaneità».

La Residenza d’Artista, dal 15 al 20 giugno, rappresenta dunque un’importante occasione per riscoprire San Mauro Castelverde attraverso uno sguardo artistico capace di valorizzarne l’unicità e di trasformare il territorio in un laboratorio di creatività a cielo aperto.

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