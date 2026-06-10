Torna alla Tommy’s Wine

“A cena con l’autore”.

Martedi 16 giugno, ore 20:00, ospitiamo una iniziativa dell’Assostampa Enna con la presentazione del libro scritto dal giornalista Gaetano Perricone, autore di “Senza. Del dolore e dell’amore”. Tratto da una storia vera, il libro racconta di una grande passione, quello del giornalista e della moglie Daniela. Un’opera che parla di dolore ma anche di resilienza e di un amore che vince su tutto . Perricone, palermitano, ha lavorato per 15 anni alla redazione “L’Ora” di Palermo, poi al quotidiano “Il Mediterraneo”, un breve periodo a “Oggi Sicilia”, prima del trasferimento ai piedi dell’Etna dove dal 1998 e per diciotto anni è stato responsabile dell’ufficio stampa dell’Ente Parco a Nicolosi.

“A cena con l’autore” è l’appuntamento della Tommy’s Wine dove tra un piatto e l’altro , un calice di vino e l’altro , si presenta il libro, una formula che ricorda i cenacoli culturali di un tempo .

Per info e prenotazioni telefono 3397773686 mail enotecatommyswine@gmail.com

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