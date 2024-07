UE, FALCONE (FI-PPE): «EMOZIONE PRIMA VOLTA, ORA A LAVORO PER INTERESSI ITALIA E INVESTIMENTI SU ISOLE»

16/7 – «Con l’emozione della “prima volta”, oggi a Strasburgo ho iniziato il mio mandato da europarlamentare di Forza Italia nel Ppe. Maniche già rimboccate sugli impegni assunti. Da una parte gli obiettivi strategici: la stabilità economica del continente, l’impegno per la pace e l’integrazione Ue, nel cui solco è però necessario difendere le specificità e gli interessi dell’Italia. Dall’altro, le politiche per le Isole e l’insularità». Così l’eurodeputato FI-PPE Marco Falcone, proclamato oggi a Strasburgo dopo le Europee di giugno che lo hanno visto superare le 100mila preferenze in Sicilia e Sardegna. Dopo i subentri di Chinnici e Tosi, Falcone risulta ad oggi il più votato fra gli otto eurodeputati italiani FI nel Partito popolare europeO.

«Lavoreremo – ha proseguito Falcone – per dare a Sicilia e Sardegna una forte rappresentanza in Europa, stanziando i fondi per l’attuazione dell’insularità. Ridurre la burocrazia e facilitare la vita di imprese e lavoratori nelle Isole, promuovere investimenti pubblici e privati per alzare la qualità della vita ed adattarsi al cambiamento climatico», conclude l’eurodeputato.

