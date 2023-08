Turismo, la Regione alla Ttg Travel Experience di Rimini. Amata: «Occasione per promuovere la Sicilia»

La Regione Siciliana parteciperà alla 60esima edizione della Ttg Travel Experience, la fiera di settore a carattere internazionale che si terrà dall’11 al 13 ottobre nel Quartiere fieristico di Rimini. L’assessorato regionale del Turismo ha pubblicato in questi giorni la gara per l’affidamento della realizzazione dello stand.

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore Elvira Amata – abbiamo scelto di essere presenti alla Ttg Travel Experience con un nostro spazio. Abbiamo voluto programmare la nostra presenza istituzionale a questa e ad altre prestigiose fiere non soltanto per favorire gli incontri tra operatori del turismo di alta gamma, ma anche per promuovere in maniera significativa il brand Sicilia. Stiamo intraprendendo tutte queste azioni in maniera coerente con gli obiettivi della programmazione, che come governo Schifani ci siamo dati».

La Ttg Travel Experience è tra gli eventi inseriti nell’elenco delle borse e fiere del Piano operativo annuale 2023 dell’assessorato del Turismo. Nei mesi scorsi sono stati selezionati gli operatori turistici dell’Isola che parteciperanno alle manifestazioni e ai quali, attraverso fondi Po Fesr 2014-2020, verrà assicurata una copertura dei costi degli stand e dei servizi.

