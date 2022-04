Turismo : domani a Militello in Val di Catania tavola rotonda promossa dalla Filcams Cgil Sicilia su “Luoghi e Cultura per il turismo sostenibile”

Catania, 19 apr- “Luoghi e Cultura per il Turismo Sostenibile”: è il tema di una tavola rotonda organizzata dalla Filcams Cgil Sicilia che si terrà domani 20 aprile alle 10 presso il Palazzo Comunale di Militello in Val di Catania – Piazza Municipio e nel corso della quale sarà presentata la proposta della Filcams per la sostenibilità sociale, ambientale e occupazionale all’interno dell’intera filiera turistica, “perché possa esprimere un lavoro di qualità, regolare, stabile e dignitoso”. Al dibattito parteciperanno il segretario della Filcams Cgil nazionale Fabrizio Russo, il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, il presidente della regione Nello Musumeci, Nicola Farruggio, presidente Ebrts, Marco Platania, docente universitario, Viviana Rizzuto, presidente Museo Diffuso, Elena Militello, presidente South Working.

L’iniziativa è nell’ambito del progetto Il Nostro Turismo Direzione Sud, promosso dalla Filcams Cgil nazionale, che coinvolge le otto regioni del Mezzogiorno. “Sarà un momento di riflessione condivisa – dice Monja Caiolo, segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia- sulle azioni che sono necessarie per lo sviluppo del settore, concentrando l’attenzione sulle potenzialità che la Sicilia esprime e sulle opportunità che potrebbero derivare dal PNRR”. All’iniziativa parteciperanno delegazioni Filcams di Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise.

