TROFEO CONI 2022 – BEACH HANDBALL

FASE AREA 9-SICILIA INFUOCATA, 38 GRADI A ISOLA DELLE FEMMINE

E’ la Pallamano Marsala ad aggiudicarsi la fase di Area 9 del Trofeo Coni di Beach Handball svoltosi nella giornata odierna 2 giugno sotto un sole cocente a 38 gradi sulla sabbia di Isola delle Femmine riservata a squadre miste dai 10 ai 14 anni.

Al secondo posto il Girgenti, mentre al terzo la Palermo Pallamano ed al quarto l’Aetna Mascalucia. Il team lillibetano così si aggiudica il passaggio alla fase nazionale a Valdichiana Senese dal 29 settembre al 2 ottobre. Ma a prescindere dall’evento odierno, si fatto si sono fatte le prove tecniche sull’arena che nelle prossime settimane diverrà palcoscenico internazionale di questa spettacolare disciplina ospitando la Finals EBT portando alla ribalta europea la Sicilia ed il movimento del Beach Handball italiano.

Ritornando alla manifestazione odierna 10 le gare giocate tra fase preliminare con incontri tutti molto piacevoli a vedere. La Pallamano Marsala in semifinale ha battuto l’Aetna Mascalucia con il punteggio di 3 – 0 (15-5; 12-2: 4-2) mentre nell’altra semifinale vincere è stato il Girgenti sempre per 3 – 0 (13-19; 8-11; 2-3)

Nella finale per il terzo e quarto posto la Palermo Pallamano sull’Aetna Mascalucia per 2 – 1( 4-8; 4-11; 2- 0) mentre per il primo e secondo posto la Pallamano Marsala si impone sul Girgenti con un rotondo 3 – 0 (14-8; 24-9; 4-0)

“E’ stata una bellissima giornata all’insegna prima di tutto del Far Play e dell’amicizia in una splendida giornata di sole – commenta il responsabile Sicilia Beach Handball Vito Di Giovanni – a prescindere dalla vittoria della prima classificata oggi a vincere sono stati tutti e soprattutto lo sport e nel nostro caso il Beach Handball come è nello spirito appunto del Trofeo Coni. Abbiamo riscontrato la soddisfazione da parte di tutte le squadre partecipanti. E poi è stato un ottimo banco di prova per l’Arena che la prossima settimana ospiterà una importante competizione internazionale come appunto le Finals EBT. Isola delle Femmine si presta benissimo ad ospitare eventi di questo genere”.

Visite: 34