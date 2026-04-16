Michele Merendino è GT Ambassador di WYDA

Manerba del Garda, 16 aprile 2026. World Young Drivers Academy si arricchisce di un nome importante. A ricoprire il ruolo di GT Ambassador è Michele Merendino, pilota di grande esperienza.

Visione e dinamicità sono nel DNA di Merendino: due elementi che ben si sposano con gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la nuova academy che abbraccia tutti gli aspetti e discipline del motorsport.

Con un trascorso brillante, prima in monoposto e poi nelle ruote coperte in cui è tuttora impegnato, Merendino diventa quindi una figura di assoluto riferimento nella struttura di WYDA, mettendo a disposizione il suo know-how che coinvolge anche la parte legata al Driving Coaching.

“Siamo orgogliosi e onorati di avere a bordo Michele, che a fronte di una brillante carriera pluridecennale, non ha certamente bisogno di presentazioni – ha commentato Paolo Montera, General Manager di WYDA – La sua presenza nel nostro gruppo di lavoro dà a noi e ai nostri piloti la certezza di potere puntare in alto”.

Il pilota siciliano, figlio di Alfonso (in arte “Apache”, vincitore nel 1977 dell’ultima edizione della Targa Florio disputata con la formula della velocità), dopo una gavetta nei kart si è affacciato al mondo delle monoposto all’inizio degli anni Novanta. È stato protagonista prima in Alfa Boxer e poi nella Formula 3 e in Formula 2000, di cui ha vinto il titolo tricolore nel 1994. Nel 2001 ha conquistato il successo di Gruppo N alla 24 Ore del Nürburgring e assieme al fratello Francesco ha preso parte al campionato FIA GT1.

Tra le gare più importanti a cui ha preso parte figurano il GP di Monaco F3 e la 24 Ore di Daytona. La sua ultima apparizione in auto risale al 2020 nella 24H Series a Pergusa. Istruttore di Lamborghini Accademia, quest’anno disputerà con una vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese tutto il campionato GT Cup Europe.

Advertisement

Advertisement

Visite: 108