Concerto di Premiati della XXVII Edizione del Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo”: numerosi gli ennesi presenti

Concerto di Premiati della XXVII Edizione del Concorso Nazionale per Giovani

Musicisti “Città di Palermo”

L’Associazione “Collegium Ars Musica” operante in Italia ed all’Estero per la

diffusione della musica tra i giovani attraverso attività concertistica e didattica, collaborata da

musicisti professionisti e giovanissimi, ha organizzato, con il Patrocinio del Comune di

Palermo e il Liceo Musicale “R. Margherita” di Palermo, la XXVII Edizione del Concorso

Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo” che si è svolto presso il Teatro del Liceo

Musicale “R.Margherita” di Palermo dal 30 Maggio 2022 al 1 Giugno 2022. La

Manifestazione di premiazione si svolgerà il 03 Giugno 2022 nel Salone dei Musici di

Palazzo Alliata di Villafranca alle ore 17.00. Il Concorso è stato patrocinato dal comune di

Palermo.

Come ogni anno numerosissimi sono stati i partecipanti provenienti da tutta Italia,

specialmente agevolati dalla modalità mista e cioè in presenza e online. Numerose le scuole

medie ad indirizzo musicale e i Licei Musicali come anche i solisti delle varie Sezioni e

categorie. In particolare l’Istituto Omnicomprensivo Don Bosco-E.Majorana plesso G.Verga

di Cerami,(EN), Sicilia, l’Istituto Comprensivo Li Punti di Sassari, Sardegna e il Liceo

Musicale Napoleone Colajanni di Enna, Sicilia, hanno presentato molti solisti e le loro

orchestre. Sono stati assegnati 26 primi premi, 23 secondi premi e 12 terzi premi in tutte le

varie sezioni e categorie di tutti gli strumenti e precisamente: Sezione I Pianoforte solista,

Sezione II Pianoforte a 4 mani, Sezione III Archi, Sezione IV Fiati, Sezione V Chitarra, Arpa,

Mandolino,Fisarmonica, Sezione VI Musica da Camera, Sezione VI bis Musica vocale da

Camera, Sezione VII Scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale, Sezione VIII

Scuole Secondarie di Primo Grado, Sezione IX Canto Lirico, Sezione IX bis Coro Polifonico

ASSOCIAZIONE COLLEGIUM ARS MUSICA

Via Sardegna, 30 – 90144-Palermo

Tel 091 8693554 – 333 7404432 – 348 3965005

E-Mail: ass.col-arsmusicapa@libero.it

– Orchestra da camera, Sezione X Categoria Junior, Sezione XI Musica da Camera Jazz,

Seazione XII Percussioni, Sezione XIII Licei Musicali.

Ai premiati verranno assegnate coppe e targhe, una targa dal Comune di Terrasini,

diplomi di merito. I premi speciali, Premi in denaro nelle varie categorie e Concerti-Premi

offerti da varie associazioni e comuni e precisamente: Associazione Amici della Musica

“B.Albanese” di Caccamo, Associazione “Gli Amanti della Lirica” di Carini, Associazione

“Collegium Ars Musica” di Palermo, Conservatorio di Musica A.Scarlatti di Palermo, Premio

Sicilia Classica Festival dell’Orchestra Filarmonica della Sicilia, Comune Di Carini saranno

assegnati ad insindacabile giudizio dalla commissione.

Si esibiranno nella manifestazione di premiazione i partecipanti che hanno avuto il

punteggio più alto dei primi premi. La commissione si riserva di assegnare il Premio

Assoluto ad uno dei premiati di I Premio durante il Concerto dei Premiati del 03 Giugno

2022. Il livello di preparazione dei partecipanti è stato alto e rispettivamente la professionalità

dei docenti.

Si ringraziano tutti i partecipanti e docenti, il Liceo Musicale “R.Margherita di

Palermo, il Comune di Palermo

Visite: 41