Domani, venerdì 17 aprile a Catania il “piano concerto” di Luca Pozzi

Nel Tempio Valdese di Catania in via Naumachia 18/b si esibirà il virtuoso pianista piemontese

Nuova occasione di musica di qualità organizzata dalla Biblioteca Navarria Crifò: domani, venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18.30 nel Tempio Valdese di via Naumachia 18/b a Catania il “piano concerto” di Luca Pozzi, virtuoso del pianoforte attivo sia sul repertorio classico che sul contemporaneo, oltre che in tournée, insieme all’attore Albero Coral, con lo spettacolo “Gli agnelli di Calabria”, andato in scena a Catania nello scorso dicembre. Venerdì, per il pubblico atteso nello storico locale di culto della Chiesa Valdese, il programma prevede composizioni di Mozart, Offenbach e Chopin.

Nato a Torino, Luca Pozzi ha studiato pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida di Carla Papini e Yuki Myftiu. Nello stesso Conservatorio, ha seguito i corsi di musica da camera tenuti da Franco Ruffa. Dopo il diploma, ha seguito il Corso triennale di Alto Perfezionamento all’ Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del grande pianista Bruno Mezzena. Nella stessa Accademia, ha conseguito il diploma di “Interpretazione della Musica Pianistica del ‘900”, sotto la guida del compositore Giacomo Manzoni.

È stato assistente al pianoforte alla Masterclass di violino a Villar Perosa tenuta dal violinista Franco Mezzena.

Ha tenuto concerti in città quali Torino, Roma, Pescara (dove ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra “Delle Macchine” di G. F. Malipiero), Milazzo, Catania, Roseto degli Abruzzi, Riva del Garda (dove ha eseguito la Petite Messe Solennelle di Rossini diretta da Marco Boemi e registrata dalla RAI), Ariccia etc.

Ha tenuto una conferenza sulla Musica Natalizia al Circolo Culturale “M. Pannunzio”.

Tiene abitualmente lezioni-concerto presso l’Educatorio della Provvidenza per l’associazione “Amici dell’Educatorio”.

Ha inciso il “Décaméron Dramatique” di Jacques Offenbach.

Attualmente sta portando in Italia insieme all’attore Alberto Coral lo spettacolo “Gli Agnelli di Calabria”, basato sulla storia della Chiesa Valdese e dell’eccidio dei suoi membri avvenuto nel ‘500.

Il suo repertorio spazia dal Classicismo alla Musica Contemporanea, come solista e in gruppi da camera, con attenzione alle rarità di ogni tempo.

Attualmente è attivo come insegnante, maestro del coro, concertista e conferenziere.

Programma:

W. A. Mozart (1756-1791)

Sonata in do maggiore K.309:

1. Allegro con spirito

2. Andante un poco adagio

3. Rondeau. Allegretto grazioso

J. Offenbach (1819-1880)

Louise, Grande Valse da “Decameron Dramatique”

F. Chopin (1810-1849)

Quattro Mazurke op.33

Tre Valzer op.64

Ingresso libero con contributo volontario.

Le attività della Biblioteca Navarria Crifò sono sostenute dall’Otto per mille della Chiesa Valdese.

Si allegano la locandina dell’evento e due foto del musicista.

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