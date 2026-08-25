Tra olio evo d’oliva, street food e motori: un weekend da gustare, tra 11 e 13 settembre. sulla rampa di lancio “festival dei sapori & dei motori” e 10° slalom altofonte rebuttone

Validità per il Campionato siciliano di specialità per l’attesa sfida automobilistica tra i birilli allestita nel ridente comune sulle alture di Palermo, promossa sul territorio dalla Scuderia Armanno Corse. Istituito il Memorial in ricordo di Gaetano Armanno, presidente del sodalizio scomparso pochi mesi addietro e confermata la Coppa Ninni Mulè. La vera novità è rappresentata dall’Altofonte Festival dei Sapori e dei Motori, un evento concepito per valorizzare il pregiato “Oro verde” parchitano, con il patrocinio del Comune di Altofonte e della Regione Siciliana, iniziativa peraltro finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura. Il patrocinio allo Slalom automobilistico è pure garantito dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Nel corso del weekend organizzato in simultaneità con i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, sarà possibile visitare chiese e siti storici

Altofonte, 25 agosto – Fervono i preparativi, nel Palermitano, in vista degli ormai imminenti “Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori” e 10° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone, un duplice evento, in programma congiunto da venerdì 11 a domenica 13 settembre, che promette di trovare una collocazione consolidata nel calendario futuro degli appuntamenti stagionali in Sicilia.

Non solo promozione sul campo dell’attività motoristica dunque, ma valorizzazione delle numerose eccellenze gastronomiche presenti sul territorio. Tra di esse, protagonista indiscusso del “Festival dei Sapori & dei Motori” sarà l’Olio extravergine d’oliva di Altofonte, l’”Oro verde” del comprensorio. La kermesse, voluta tenacemente dalla Scuderia Armanno Corse Palermo animatrice dello Slalom automobilistico, si inserisce in un progetto più ampio, volto ad incentivare, in forma diretta e con formula innovativa, il turismo anche straniero nel territorio parchitano e nel suo hinterland, oltre a far conoscere meglio ed a commercializzare i prodotti agroalimentari, enogastronomici e dolciari tipici siciliani.

Un duplice appuntamento anche per tutti i golosi, dunque, promosso e curato logisticamente nei dettagli dalla Scuderia Armanno Corse Palermo (con al timone il presidente Nunzio Armanno ed il segretario-pilota Andrea Armanno), con il sostegno del Comune di Altofonte, retto dal sindaco Gianluca Raccuglia (tra i promotori più convinti dell’evento gastronomico e motoristico), altresì con il patrocinio della Regione siciliana e della Città Metropolitana di Palermo. In relazione all’”Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori”, l’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura. Per quanto concerne invece il 10° Slalom Altofonte Rebuttone, il patrocinio è inoltre garantito dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Ad affiancare nella parte logistica l’Armanno Corse è il Team Altofonte Corse, con appassionati del luogo. Rilevante anche l’apporto degli sponsor tra i quali la “storica” Banca di Credito Cooperativo Altofonte e Caccamo.

L’”Altofonte Festival dei Sapori & dei Motori” entrerà pertanto nel vivo venerdì 11 settembre, nella centrale piazza Falcone e Borsellino, “cuore” pulsante della cittadina sulle alture di Palermo, animata dalla presenza di numerosi stand e chioschi gastronomici a tema, con un programma davvero ricco e per tutti i gusti. “Principe” del weekend, come detto, subito dopo la cerimonia d’inaugurazione del “Villaggio dei Sapori” e la benedizione da parte di don Mario Campisi, sarà l’Olio Evo parchitano. E saranno gli stessi produttori del comprensorio ad offrire agli intervenuti degustazioni gratuite di pane ed olio, sapore e tradizione nostrani ed a far conoscere le proprietà organolettiche e la storia del già citato “Oro verde”, tramite un’area dedicata al percorso dell’Olio Evo, dall’albero sino alla spremitura.

Ovviamente non finisce qui. Sempre nel corso di venerdì 11 settembre (ma il programma si ripeterà con alcune variazioni anche l’indomani, sabato 12), spazio ad esposizioni di veicoli d’ epoca e moderni, in collaborazione con l’associazione MRT Auto Sport & Vintage di Roccamena (PA), ad esibizioni del gruppo musicale ‘I Tarantula’

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Scuderia Automobilistica Armanno Corse, via Pietratagliata 23/B – 90135 PALERMO

www.scuderiaarmannocorse.com – cell. +39 389 6551777 – email scuderiaarmannocorse@libero.it – licenza org. n.365701

(che proporrà balli folkloristici per le vie di Altofonte), all’attesissimo momento dedicato allo Street Food d’alta

qualità (con protagonisti capisaldi della tradizione siciliana quali “u’ pani ca’ meusa”, le arancine, le stigghiole, pane e panelle, lo sfincione palermitano, le focacce tradizionali, i cannoli, le granite e tanto altro ancora), allo spettacolo di Danza del ventre con Emanuela Monti ed alla musica d’autore, con il concerto della band Whisky Stones e Dj set fino a notte.

Sabato 12 settembre, nel primo pomeriggio, operazioni preliminari per il 10° Slalom Altofonte Rebuttone, con presentazione dei piloti e delle vetture protagonisti. Più tardi, ancora “full immersion” con il Festival dei Sapori al Villaggio, con degustazioni di Olio Evo, Street Food, esposizione di autoveicoli storici ed “Abarth Day” a cura del “Solfare Historic Car” Agrigento, esibizioni del gruppo “Skylark Danza” Altofonte e concerto musicale, in chiusura, della band “Noi Eros Tribute Band”. In entrambe le giornate a disposizione, inoltre, un simulatore di guida per il divertimento di adulti e dei più giovani. A condurre la duplice giornata consacrata all’”Altofonte Festival dei Sapori e dei Motori” di Altofonte sarà la giovanissima ma già affermata neo giornalista trapanese Serena Giacalone.

Nel corso del weekend dedicato al ‘Festival dei Sapori & dei Motori’ ed allo Slalom automobilistico, organizzato in simultaneità con i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2026 (a cura della Congregazione delle 5 Piaghe), sarà possibile per i presenti avere accesso, con visita guidata, a chiese, cripte ed altri siti di rilevanza storica. In particolare si potranno visitare la Parrocchia Santa Maria di Altofonte con annesso Museo, la Chiesa di Sant’Antonio da Padova di Altofonte, con annessa Cripta, la Cappella normanna e la chiesa adiacente, la Cripta della Sacra Veglia e la Cripta della Sacra Famiglia.

Lo Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone 10a edizione si disputerà domenica 13 settembre, al meglio di tre manche cronometrate (precedute dalla ricognizione per i concorrenti ammessi alla gara), su un tracciato della lunghezza di 3,800 km ricavato tra le strade provinciali n. 5 e n. 5 Bis che collegano i comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi. La sfida tra i birilli avrà validità per il 2026 per il Campionato siciliano della specialità. Di nuova istituzione il Memorial “Presidente Gaetano Armanno”, in ricordo dell’amatissimo primo dirigente della Scuderia Armanno Corse scomparso alcuni mesi addietro. Il trofeo verrà consegnato al pilota primo assoluto. Confermata la Coppa Ninni Mulè, in memoria dello stimato ufficiale di gara AciSport scomparso quattro anni addietro, nel 2022.

Lo Slalom Altofonte Rebuttone godrà ancora della presenza di due apripista d’eccezione, i rallysti palermitani Gianfranco e Simone Rappa, padre e figlio. Il primo è un copilota di lungo corso, certamente tra i più esperti e conosciuti in campo nazionale, il più piccolo dei Rappa, 19 anni, si è invece messo in luce quest’anno nel Trofeo Lancia nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco AciSport, in coppia con Roberto Interdonato, con la Ypsilon HF Integrale Rally6. Ad imporsi lo scorso anno fu il mazarese Giuseppe Giametta (su Gloria B5 Evo Suzuki), davanti al misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki) ed al nebroideo Luca Radici, al volante del prototipo Vst Semog Bravo Sport.

Ulteriori informazioni sul 10° Slalom Altofonte Rebuttone e sul Festival dei Sapori e dei Motori potranno essere reperite visitando il sito internet ufficiale www.scuderiaarmannocorse.com e sui canali social di riferimento dedicati, Facebook, al link: Altofonte Festival ed Instagram, sull’account: altofontefestival.

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