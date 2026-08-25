Nuove classi gratuite Yes I Start Up Sicilia II per giovani aspiranti imprenditori

MRC Retail, Soggetto Attuatore accreditato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ha aperto le candidature per le nuove classi di YES I START UP SICILIA II – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia, programma promosso dalla Regione Siciliana e dall’Ente Nazionale per il Microcredito nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021–2027.

Il percorso è completamente gratuito e prevede 100 ore di formazione e accompagnamento, durante le quali i partecipanti vengono supportati nello sviluppo dell’idea imprenditoriale, nell’analisi del mercato, nella definizione del modello di business, nella redazione del business plan e nell’approfondimento delle principali misure di agevolazione per l’avvio di nuove attività.

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L’iniziativa è rivolta a giovani tra 18 e 34 anni in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, tra cui NEET, inattivi, disoccupati e inoccupati.

Riteniamo che la diffusione dell’iniziativa possa rappresentare un servizio utile per molti giovani del territorio che hanno un’idea imprenditoriale ma non conoscono ancora gli strumenti disponibili per provare a trasformarla in un progetto concreto.

Saremmo pertanto lieti se la vostra testata volesse dare spazio alla notizia.

Per candidature e informazioni:

🌐 www.mrcretail.com

📧 info@mrcretail.com

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