Storie correlate

Nuove classi gratuite Yes I Start Up Sicilia II per giovani aspiranti imprenditori

Riccardo Agosto 25, 2026
fabio venezia

On Fabio Venezia: il governo Schifani su rincari dei carburanti intervenga con incentivi

Riccardo Agosto 22, 2026

L’Udc Sicilia protesta: “94 agenti forestali pronti a servire il territorio, ma bloccati dalla burocrazia”

Riccardo Agosto 22, 2026

Ultime notizie

Tra olio evo d’oliva, street food e motori: un weekend da gustare, tra 11 e 13 settembre. sulla rampa di lancio “festival dei sapori & dei motori” e 10° slalom altofonte rebuttone

Riccardo Agosto 25, 2026
sicurezza

SICUREZZA NEI SERVIZI DI CUSTODIA, FP CGIL E UGL AUTONOMIE: «NON SI SCARICHINO SUI LAVORATORI LE CARENZE ORGANIZZATIVE»

Riccardo Agosto 25, 2026

Nuove classi gratuite Yes I Start Up Sicilia II per giovani aspiranti imprenditori

Riccardo Agosto 25, 2026

Il “Centro d’arte Raffaello” ha conferito a Patrizia Cazzola un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso “Castelbuono Cuore d’Artista”.

Riccardo Agosto 25, 2026