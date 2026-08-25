Iscrizioni in corso alla 43ª Coppa del Chianti Classico

Dal 18 al 20 settembre torna la storica cronoscalata toscana valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Targa Racing Club, con il supporto dell’Automobile Club Siena e di Siena Racing Driver, prepara il ritorno sulla Strada Chiantigiana 222 tra competizione, memoria e valorizzazione del territorio.

CASTELLINA IN CHIANTI (SI) – La 43ª Coppa del Chianti Classico entra nella fase decisiva in vista del ritorno in calendario dal 18 al 20 settembre 2026. Le iscrizioni alla prestigiosa cronoscalata toscana sono in corso e cresce l’attesa per una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più affascinanti del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche.

Dopo l’ultima edizione disputata nel 2021, che vide il successo di Stefano Peroni al volante della Martini Mk32, con il tempo di 3’20”, la Coppa del Chianti Classico si prepara a riportare il rombo dei motori lungo una delle strade più celebri del panorama automobilistico nazionale, la storica Strada Chiantigiana 222.

Organizzata da Targa Racing Club, con il supporto dell’Automobile Club Siena e la collaborazione di Siena Racing Driver, la competizione si sviluppa sul tradizionale tracciato di circa 8 chilometri, dal Molino di Quercegrossa fino a Croce Fiorentina, alle porte di Castellina in Chianti. Un percorso tecnico e selettivo che attraversa uno degli scenari più suggestivi della Toscana, tra vigneti e oliveti, capace di unire la sfida sportiva al fascino unico del territorio.

La Coppa del Chianti Classico affonda le proprie radici in una storia prestigiosa, legata non soltanto all’automobilismo ma anche all’identità di un territorio simbolo nel mondo grazie al Gallo Nero. Una terra dove, secondo la tradizione, già oltre sette secoli fa si consumò la celebre sfida tra il cavaliere fiorentino e quello senese, partita al canto del gallo per stabilire i confini tra le due città, proprio lungo la direttrice che oggi ospita la competizione.

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L’edizione 2026 assume inoltre un significato particolare per il legame con i grandi protagonisti che hanno scritto pagine importanti della gara e che saranno adeguatamente celebrati.

Un ritorno che guarda alla tradizione ma che propone anche nuove opportunità di partecipazione e coinvolgimento, grazie all’affiancamento della competizione alla parata “Experience”, pensata per valorizzare il rapporto tra automobilismo, appassionati e territorio.

Il percorso toccherà alcuni dei luoghi simbolo della gara: Fonterutoli, con la sua celebre curva; San Leonino, caratterizzato dalla pieve romanica e dalla spettacolare “esse”; Tregole, uno dei tratti più tecnici e impegnativi; fino all’arrivo di Croce Fiorentina, punto panoramico privilegiato affacciato su Castellina in Chianti, dove da sempre si incontrano piloti, pubblico e comunità locale.

La 43ª Coppa del Chianti Classico si prepara così a celebrare il proprio ritorno nel panorama delle cronoscalate storiche italiane, confermando il binomio tra agonismo, passione motoristica e promozione di un territorio unico al mondo.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 14 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali www.coppadelchianti.it e www.acisport.it.

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