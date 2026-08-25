Automobilismo – Dall’Umbria e dalla Sicilia risultati lusinghieri per la scuderia RO racing

Nuove prestazioni brillanti dei piloti della scuderia RO racing nelle gare del fine settimana. I portacolori del sodalizio sportivo si sono distinti in Umbria al 61° Trofeo Fagioli, valido per il Campionato italiano supersalita e al 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca, che si è corso in Sicilia ed era valido per il Campionato siciliano di specialità.

La scuderia RO racing continua a brillare nel firmamento delle manifestazioni nazionali e regionali, quello appena trascorso è stato per il sodalizio sportivo un nuovo fine settimana da incorniciare. I portacolori della scuderia si sono distinti a Gubbio nel Campionato italiano supersalita e in provincia di Agrigento nello slalom valido per il Campionato Siciliano.

Sui tornanti umbri del 61° Trofeo Luigi Fagioli, Top 5 per Conticelli. Soddisfazioni sono giunte anche dal resto della rappresentativa della RO racing con ottimi piazzamenti in tutte le categorie. Grande prestazione per Francesco Conticelli, il pilota siciliano al volante della Nova Proto NP 01 è stato capace di conquistare un eccellente 5° posto assoluto. Andrea Currenti ha offerto una grande prestazione a bordo della sua Peugeot 106 ed ha raggiunto il 2° posto di gruppo Racing Start Plus e la vittoria nella classe RSP 1.6. Successo di classe su Citroën AX Proto motorizzata Suzuki 1000, per Jessica Scarafone. Prova di carattere per Kadija Mourtaji. Su una Ferrari 296 Challenge Evo la giovane pilotessa ha concluso al primo posto nella classifica Dame.

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Sulle strade agrigentine del 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca, i piloti della RO racing hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti, sia nella classifica generale sia in quelle di classe. Francesco Bigione, dopo aver patito con la sua Gloria B5 Suzuki, noie meccaniche nelle prime due manche, ha invece disputato una strepitosa terza salita valsa il terzo gradino del podio, il secondo posto di Gruppo e di classe. Subito dietro al compagno di squadra, si è piazzato al quarto posto assoluto, su Gloria Suzuki C8, Nino Di Matteo. Carmelo Callari è stato il dominatore tra le auto storiche alla guida della sua Peugeot 106. Prova maiuscola per Ivan Brusca, su Peugeot 106, chiusa con la vittoria di gruppo RS Plus e nella classe 1600. Giuseppe Di Miceli su MG ZR 105 si è affermato nella classe A1400.

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