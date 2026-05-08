Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali

Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Presenta e coordina: Alfonso Lo Cascio, Direttore giornale Esperonews, introduce: Giuseppe Bondì, del Comitato San Calogero. Saranno presenti i candidati a Sindaco. L’incontro, promosso dall’Università Popolare, da Esperonews e dal Comitato San Calogero sarà trasmesso in diretta dal Sito, dalla pagina Facebook e dal canale YouTube di Esperonews. Regia a cura di Giovanni Azzara.

Le due stazioni di conversione elettrica a servizio dei due rami del collegamento elettrico sottomarino del “Tyrrhenian Link”, localizzate nel territorio del Comune di Termini Imerese, è il grande progetto di Terna per il collegamento tra Sicilia e Campania (ramo Est) e tra Sicilia e Sardegna (ramo Ovest). Varie le criticità emerse in conseguenza degli impatti negativi della scelta localizzativa operata da Terna di posizionare le stazioni in un’area residenziale, quale è la C.da Caracoli, piuttosto che all’interno dell’area industriale di Termini Imerese, come richiesto da tutta la comunità locale e istituzionale durante la fase di consultazione pubblica svoltasi nel 2021. Quale è lo stato dell’arte e quali danni ambientali provocano? L’inquinamento elettromagnetico esistente ed i timori di incremento nel futuro: esistono delle soluzioni per attenuare il danno?

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