Storie correlate

EQUUS INTER LUMINA PROROGATA: SOLO DUE MESI PER VIVERE L’INSTALLAZIONE DI GUSTAVO ACEVES A PIAZZA ARMERINA E AIDONE

Riccardo Maggio 8, 2026
VILLA ROMANA

Villa Romana del Casale; dal 10 maggio apertura serale

Riccardo Maggio 8, 2026
al kenisa1

Settimana Europea Federiciana: Enna riscopre le sue radici tra biodiversità e cultura. Domani la grande Festa dell’Europa con le scuole

Riccardo Maggio 7, 2026

Ultime notizie

LEONFORTE: MANUTENZIONE STRADE SI PROCEDE

Riccardo Maggio 8, 2026
staccionata 1

Hisn Al Giran: al villaggio bizantino nessun riscontro alle nostre segnalazioni

Riccardo Maggio 8, 2026
settore giovanile

Aiac Enna: il 18 maggio incontro sull’organizzazione dei settori giovanili

Riccardo Maggio 8, 2026

Truffe agli anziani, la Polizia di Stato partecipa ad un incontro informativo organizzato presso il Centro Anziani di Piazza Armerina da Confartigianato di concerto con il Ministero dell’Interno.

Riccardo Maggio 8, 2026