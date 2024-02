L’Ausonia di serie B1 vince entrambi gli incontri in Puglia, per 5-3 contro il Molfetta e 5-4 contro il Castellana e, seppur con tre partite in più, conduce il proprio girone.

Vittoria anche per la squadra di C1 opposta al Modica (5-4).

La formazione di A2 femminile, impegnata nel concentramento di Norbello, ha pareggiato 3-3 col Circolo Molfetta e perso 2-4 col Casamassima.

Sconfitta 6-1 la formazione di C2 contro la Sirio Villarosa.

