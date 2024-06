Primo posto per l’ennese Riccardo Dipietro nella categoria Over 100 nel torneo Regionale a Ranking di Tennis Tavolo svoltosi sabato e domenica scorsa al palazzetto dello sport di Enna bassa e che ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti da tutta la Sicilia.

Il giovanissimo atleta ennese ha battuto con il punteggio di 3 – 0 il siracusano Nicolò Catania.

Per quanto riguarda gli altri risultati

singolo M/F OVER 4500

1° Posto GALLO GIACOMO (TT DEL CALATINO)

2° Posto CURATOLO MATTIA (SPORTENJOY)

Singolo M/F OVER 2000

1° Posto CALI’ ANTONIO (EMOTICON)

2° Posto PULVIRENTI FRANCESCO (SPORT CLUB ETNA)

Singolo M/F OVER 700

1° Posto IURATO ALBERTO (TT VITTORIA)

2° Posto AMATO GIUSEPPE (TT OLIMPICUS)

Un plauso al presidente provinciale Fitet Giovanni Dimaira per essere riuscito a portare a Enna questo importante torneo.

