SALUTE E BENESSERE NELLA TERZA ETÀ: GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO PROMOSSO DA CNA PENSIONATI ENNA

Numerosa e attenta la partecipazione registrata all’incontro “Salute e Benessere, per la Terza Età ci pensa CNA – Prenditi cura di mente e corpo”, organizzato da CNA Pensionati Enna presso la sede provinciale dell’associazione.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di informazione e confronto sui temi della salute, della prevenzione e del benessere nella terza età, confermando il crescente interesse dei pensionati verso percorsi di approfondimento dedicati alla qualità della vita e all’invecchiamento attivo.

Ad aprire i lavori è stato Santo Trovato, Presidente Provinciale CNA Pensionati Enna. Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’Assessore al Terzo Settore del Comune di Enna, Marilisa Milano, e il Segretario della CNA di Enna, Stefano Rizzo.

L’Assessore Milano ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, manifestando grande disponibilità e vicinanza alle tematiche affrontate durante il convegno. Nel suo intervento ha sottolineato come particolare attenzione sarà rivolta dall’Amministrazione alle esigenze degli anziani, riconoscendone il ruolo fondamentale all’interno della comunità e l’importanza di promuovere iniziative volte a favorirne il benessere e la piena partecipazione alla vita sociale.

Molto apprezzati gli interventi della psicologa Stefania Pistone, che ha affrontato il tema della demenza e dell’invecchiamento attivo, e della nutrizionista Sandra Greco, che ha illustrato l’importanza di una corretta alimentazione per il mantenimento della salute e del benessere nella popolazione anziana.

Le conclusioni sono state affidate a Mario Filippello, Segretario CNA Pensionati Sicilia, che ha evidenziato il valore delle attività promosse dalla CNA a sostegno dei pensionati e l’importanza di continuare a investire in prevenzione, informazione e socialità.

L’iniziativa è stata organizzata e moderata da Stefano Montalbano, Segretario CNA Pensionati Enna, e ha registrato una significativa partecipazione di pensionati e cittadini, a testimonianza dell’interesse verso temi che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone anziane.

L’ampia presenza del pubblico e il positivo confronto sviluppatosi nel corso dell’incontro confermano l’importanza di creare occasioni di dialogo e approfondimento dedicate alla terza età, favorendo una maggiore consapevolezza sui temi della salute e del benessere.

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