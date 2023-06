Tennistavolo: ancora successi per gli atleti dell’Eos Enna al trofeo Coni

Con la disputa della fase regionale del trofeo CONI, si è conclusa oggi la stagione sportiva dell’Eos Enna. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale della F.I.Te.T. Sicilia, si è svolta presso la palestra della scuola elementare Fundrisi ed è servita per qualificare i due maschi e le due femmine che costituiranno la rappresentativa regionale che parteciperà, in autunno, alla fase finale del trofeo CONI. 11 partecipanti per i ragazzi e solamente 3 per le ragazze, proveniente da varie parti della Sicilia in rappresentanza di 6 società sportive, Eos Enna, Sirio Villarosa, Vigaro Siracusa, Topspin Messina, TT Himera Randazzo, TT Olimpicus.Tra i ragazzi la vittoria è andata a Simone Mangione (Eos Enna) che ha ceduto un solo set in tutta la manifestazione e che in finale ha prevalso col punteggio di 3/0 sull’aretuseo Interlandi (Vigaro Siracusa), al terzo posto Andrea Alongi (Eos Enna) e al quarto posto si è classificato Adriano Calabrese (Topspin Messina).

Nel femminile la gara si è disputata con un girone unico in cui ha prevalso Martina Caronna (TT Himera), seconda classificata Federica Amato (TT Olimpicus) e terza Chiara Cumbo (TT Himera).

Mangione, Interlandi, Caronna e Amato faranno parte della rappresentativa siciliana che parteciperà alla finale nazionale del trofeo CONI 2023.

