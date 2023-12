Palermo, 20 dic-“Esprimo solidarietà al presidente Renato Schifani in merito alla notizia di un suo presunto grave problema di salute, che porterebbe allo scioglimento del parlamento regionale e alle elezioni anticipate in Sicilia.

Evidentemente a qualcuno, sia a Roma che in Sicilia, piacerebbe andare ad elezioni anticipate, ma il messaggio di oggi è che queste persone devono rassegnarsi. La maggioranza di centrodestra è solida, i leader sono legati da rapporti veri, progetti e programmi concreti e non da meri opportunismi o cartelli elettorali a maggioranze variabili a seconda della competizione da affrontare.

Sono anche grata per le parole di chiarimento espresse sul finanziamento al Ponte sullo Stretto, che mettono a tacere le ipotesi circolate nei giorni scorsi e ribadiscono l’attenzione e la mole di investimenti dedicati alla Sicilia dal Mit e dal Ministro Salvini, mai visti prima d’ora. Il Ponte è una priorità del governo nazionale, regionale e da ieri anche ufficialmente parte delle reti di trasporto europee (TEN-T), con buona pace dei signori del NO, nemici dello sviluppo e dei siciliani”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e Turismo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.

