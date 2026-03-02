Studenti dell’IIS Colajanni – Farinato di Enna e dell’IIS Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina ospitano loro colleghi danesi

L’I.I.S. “Colajanni – Farinato” di Enna, plesso Liceo Scientifico, congiuntamente con l’ I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina, nell’ambito delle attività conclusive del progetto Erasmus Consorzio Sicilia 2024-1-IT02-KA121-SCH-000225565, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, ha avuto il piacere di ospitare una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla scuola “INGRID JESPERSEN GYMNASIESKOLE” Copenhagen – Danimarca.

In un clima di proficua e stimolante collaborazione tra le scuole del territorio e la scuola danese, le attività di scambio culturale e didattico sono state svolte coinvolgendo direttamente le classi 4 C e 4 D del Liceo Scientifico “Farinato” di Enna.

In data 23/02/2026, gli alunni Stefano Tilaro e Giada Pellegrino hanno partecipato ai laboratori previsti dal progetto assieme ai compagni danesi e agli alunni di Piazza Armerina, presso l’ I.I.S. E. Majorana – A. Cascino di Piazza Armerina, accompagnati dalle docenti prof.sse Roberta La Martina e Anna Rita Ferrarello.

Nel pomeriggio hanno proseguito le attività presso la Villa Romana del Casale grazie alla disponibilità del mezzo di trasporto messo a disposizione dall’ I.I.S. E. Majorana – A. Cascino di Piazza Armerina.

In data 24/02/2026 gli alunni danesi e gli alunni Massimo Severino e Aurora Conti di Piazza Armerina, accompagnati dalle prof.sse Giorgia Covato e Marina Roccaforte, hanno partecipato ai laboratori previsti dal progetto, distribuiti nelle classi 4C e 4D, presso il Liceo Scientifico “Farinato”.

Nel pomeriggio il gruppo ha visitato la città di Enna e i dintorni di Pergusa.

