Gruppo Ufifciali di gara Francesco Leonora presenti al Rally dei Monti Sicani
Presenti ieri sulla PS 1-4-7 “Cammarata S. Rosalia” del 2° Rally dei Monti Sicani, primo round della stagione 2026! 🚗💨
Un ringraziamento speciale agli organizzatori della #Temposrl, in particolare a Eros Di Prima, al Capo Prova Pierluigi Alparone e a tutti i nostri Ufficiali di Gara per la passione dimostrata nella gestione dell’intera Prova Speciale di questo affascinante Rally, disputato in un angolo incantevole della Sicilia. 👏
In attesa dei nuovi corsi per Ufficiali di Gara, che si terranno fra qualche settimana a Enna, vi lasciamo con questa splendida foto di squadra e vi diamo appuntamento alla prossima gara!
