Nuoto, la prima uscita in vasca premia i nuotatori de La Fenice

di Simone Milioti

Nuoto12 Gennaio 2026 – 14:43

Dopo il Collegiale subito dopo Capodanno alla piscina Nesima di Catania la prima uscita ufficiale del 2026 che ha visto impegnati i Categoria della Sicilia Orientale. Due brevi sessioni nella giornata di domenica per nuotare gli 800 e 1500 stile libero. Non c’era nulla in palio a livello di punti e medaglie, se non la possibilità di ottenere i pass qualificazione per i campionati nazionale, in particolare ai Criteria Nazionali Giovanili, ma nessuno è riuscito a strapparne nell’occasione.

I risultati dei 1500 stile libero

Nella sessione mattutina si sono nuotati i 1500 stile libero. Al femminile migliore prestazione, unica sotto i diciotto minuti, per Gaia Piccione classe 2008 Cadetta de La Fenice, alle sue spalle la compagna Alessia Ferraro, prima tra le Seniores. Poi Beatrice Latina (Sun Club) e Isabella Roccaro (La Fenice) prima Juniores. Hanno preso parte alla prova anche Rachele Casablanca e Greta Giglio, due Ragazze della Polisportiva Club Erea. Le donne allenate dal tecnico Addamo occupano cinque delle prime sette posizioni nella prova.

Nella gara maschile storia simile con quattro atleti La Fenice nella prime quattro posizioni. Il più veloce Simone Capostagno seguito dal peloritano, tesserato quest’anno con gli ennesi, Gabriele Molonia, entrambi Cadetti. Primo tra i Seniores Francesco Rapisardi e primo tra i Juniores Ionut Tifrea, questi i primi quattro assoluti. L’atleta della Poseidon Alessandro Aldisio è quinto. Con Angelo Cucè (Ulysse) e Paolo Brullo (Kiran Club) che sono i primi tra i Ragazzi. Il più piccolo che ha preso parte alla prova è Ettore Guglielmino della Sun Club e classe 2012.

I risultati degli 800 stile libero

Al pomeriggio otto serie totali, quattro per le donne e quattro per gli uomini negli 800 stile libero. Come al mattino la miglior prestazione è stata di Gaia Piccione La Fenice, seguita dalla compagna Alessia Ferraro. Buon terzo posto virtuale per Giorgia Rinaldi Juniores primo anno. Rachele Casablanca (Sport Club Erea) è la prima tra le Ragazze, ma c’erano ben sei nate nel 2013, Ragazze primo anno, che hanno nuotato questa prova: Coco Violante (Sicilia Nuoto), Greta Giglio (Sport Club Erea), Greta Martorana (Kiran Club), Ambra Internullo (Kiran Club), Giada Privitera (Poseidon) e Nadia Marletta (Sicili Nuoto).

Nella prova maschile Simone Capostagno (La Fenice) piazza la miglior prestazione della prova, in mezzo agli ennesi stavolta si piazza Manuel Distefano (Poseidon) Juniores primo anno che col tempo di 8’24″44 è colui che va più vicino a staccare un pass per i Criteria Nazionali Giovanili. L’etneo nuota una decina di secondi più alto rispetto al tempo richiesto per la propria categoria, al momento ha già il tempo nei 400 stile libero. Seguono Molonia, Ionut e Rapisardi. Andrea Scribano (Sport Club Erea) primo tra i Ragazzi. I più piccoli a prendere parte alla prova sono stati i Ragazzi14anni, nati nel 2012, Alessandro Sichera (Sport Club Erea), Samuele Privitera (Poseidon) e Simone Liberto (Ulysse).

