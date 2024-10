Sport e stili di vita…

Si è tenuto oggi, nell’aula magna del plesso Garibaldi, un incontro di formazione organizzato dal professor Filippo Spalletta in servizio presso l’ambito territoriale CL-EN, rivolto ai docenti di scienze motorie della provincia di Enna. La relatrice è stata la brava dottoressa Sandra Greco. Sono intervenuti, in rappresentanza del Panathlon Club, il presidente Marco Alvano con il professore Nanny Di Mario, nonché il delegato regionale del Comitato Italiano Paralimpico, dott. Roberto Pregadio. Questi ultimi hanno consegnato alla dirigente scolastica la carta etica dello sport, un decalogo rivolto ai ragazzi e ai loro genitori per vivere lo sport in modo sano e consapevole.

USR SICILIA – Ufficio VI Ambito territoriale CL/Enna Ufficio Ed. Fisica e Sportiva. Con la collaborazione dell’ IC De Amicis di Enna. Corso di Aggiornamento per docenti di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva e Sostegno. Relatrice la dott.ssa Sandra Greco, che ha parlato sullo “Stile di vita nell’età evolutiva come arma di prevenzione nelle patologie dell’adulto “ …e la consegna della Carta Etica dello Sport, da parte del Panathlon club Enna.

