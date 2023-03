Sistema sorveglianza Antincendio in Sicilia: arriva la replica dell’assessore Elena Pagana

CIRCOLO “NINO BUTTAFUOCO” TROINA

In merito alla presunta perdita del finanziamento dell’Unione europea di 36 milioni e 446

mila euro, per la realizzazione di un avanzato sistema di sorveglianza antincendio in Sicilia, e

di cui hanno dato evidenza molte testate giornalistiche, compreso chi manifesta indignazione

per quando accaduto, ma dimenticando di aver sostenuto il Governo Crocetta che di

finanziamenti europei ne ha perduti tantissimi, rinnova e ribadisce quanto dichiarato e

spiegato da Elena Pagana, Assessore Regionale al Territorio, ovvero che “la vicenda risale a

un appalto di fornitura iniziato nel 2012 a valere su fondi Psr 2007/2013 – che, dopo alcuni

incidenti processuali, che nel 2015 hanno visto intervenire anche l’autorità giudiziaria penale,

era già passato alla ribalta della stampa“.

“In ogni caso – ha precisato ancora l’assessore – con decreto del dirigente del Comando del

Corpo Forestale della Regione Siciliana, nel luglio 2018, il contratto con la ditta (Sistet

Tecnology srl) è stato risolto in danno, per inadempienze contrattuali, con riserva di chiedere

i risarcimenti per la perdita del finanziamento. In atto è in corso di svolgimento una

controversia, in sede civile, in cui l’Amministrazione chiamata in causa dalla ditta ha

provveduto, con domanda riconvenzionale, a chiedere la somma di 35 milioni di euro più

interessi a ristoro delle somme restituite all’Unione europea per la revoca del finanziamento”

Visite: 76