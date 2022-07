Sicily Ballet della valguarnerese Melissa Zuccalà approda a Catania

π‘΅π’†π’ˆπ’π’Š π’‚π’π’π’Š π’Žπ’Š 𝒔𝒐𝒏𝒐 π’”π’†π’Žπ’‘π’“π’† 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 π’Šπ’ 𝒖𝒏𝒂 π’„π’π’π’ π’Šπ’›π’Šπ’π’π’† π’ π’Š 𝒂𝒔𝒄𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 π’Š π’ˆπ’Šπ’π’—π’‚π’π’Š π’”π’•π’–π’ π’†π’π’•π’Š 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 π’‡π’Šπ’π’Šπ’•π’ π’Šπ’ 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 π’ π’Š π’”π’•π’–π’ π’Š 𝒆, 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒆, 𝒂 π’Žπ’‚π’π’Šπ’π’„π’–π’π’“π’†, 𝒉𝒐 π’‚π’”π’”π’Šπ’”π’•π’Šπ’•π’ 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒍𝒕𝒂 𝒠𝒐𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒂 π’ π’Š 𝒂𝒃𝒃𝒂𝒏𝒠𝒐𝒏𝒂𝒓𝒆, 𝒑𝒆𝒓 π’ π’Šπ’—π’†π’“π’”π’Š π’Žπ’π’•π’Šπ’—π’Š, π’Šπ’ π’‘π’“π’π’‘π’“π’Šπ’ π’”π’π’ˆπ’π’ 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒆̀ π’Žπ’‚π’π’„π’‚π’•π’‚ 𝒍𝒂 π’‘π’π’”π’”π’Šπ’ƒπ’Šπ’π’Šπ’•π’‚Μ€ π’ π’Š π’Šπ’π’—π’†π’”π’•π’Šπ’“π’† π’Šπ’ 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆 π’ π’Š π’‘π’†π’“π’‡π’†π’›π’Šπ’π’π’‚π’Žπ’†π’π’•π’ π’‘π’“π’π’‡π’†π’”π’”π’Šπ’π’π’‚π’π’† 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒖𝒐̀ π’•π’“π’‚π’ˆπ’‰π’†π’•π’•π’‚π’“π’† 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 π’Šπ’ π’Žπ’π’π’ π’ π’π’‚π’—π’π’“π’‚π’•π’Šπ’—π’.

π‘ͺπ’π’”π’ŠΜ€ π’„π’π’Žπ’† 𝒉𝒐 𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐 𝒆 π’”π’†π’Žπ’‘π’“π’† 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐, 𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀ π’”π’Šπ’„π’Šπ’π’Šπ’‚π’π’†: π’„π’π’“π’†π’π’ˆπ’“π’‚π’‡π’Š, π’ˆπ’Šπ’π’—π’‚π’π’Š π’„π’π’Žπ’‘π’‚π’ˆπ’π’Šπ’† 𝒆 π’„π’π’π’π’†π’•π’•π’Šπ’—π’Š π’Šπ’π’ π’Šπ’‘π’†π’π’ π’†π’π’•π’Š π’ π’Šπ’‘π’‚π’π’‚π’“π’”π’Š 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 π’π’–π’π’ˆπ’ 𝒂𝒠𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒠𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆 𝒐 𝒖𝒏𝒂 π’ƒπ’π’‚π’„π’Œ 𝒃𝒐𝒙 𝒑𝒆𝒓 π’—π’Šπ’ π’†π’π’“π’Šπ’‘π’“π’†π’”π’†.

π‘Έπ’–π’Šπ’π’ π’Š, 𝒄𝒐𝒏 π’ˆπ’“π’‚π’π’ π’† π’ π’†π’•π’†π’“π’Žπ’Šπ’π’‚π’›π’Šπ’π’π’† 𝒆 π’„π’π’“π’‚π’ˆπ’ˆπ’Šπ’, π’‚π’‡π’‡π’Šπ’‚π’π’„π’‚π’•π’‚ 𝒠𝒂 𝒖𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒇𝒇 π’‘π’“π’†π’”π’•π’Šπ’ˆπ’Šπ’π’”π’ π’ π’Š π’„π’π’π’π’†π’ˆπ’‰π’Š, π’ π’π’„π’†π’π’•π’Š 𝒆 π’„π’π’“π’†π’π’ˆπ’“π’‚π’‡π’Š, 𝒑𝒆𝒓 π’„π’π’π’”π’†π’π’•π’Šπ’“π’† π’‚π’ˆπ’π’Š π’”π’•π’–π’ π’†π’π’•π’Š 𝒍𝒂 π’‘π’Šπ’–Μ€ π’‚π’Žπ’‘π’Šπ’‚ 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 π’‡π’π’“π’Žπ’‚π’•π’Šπ’—π’‚ π’‘π’π’”π’”π’Šπ’ƒπ’Šπ’π’†;

Approda a Catania

π—¦π—œπ—–π—œπ—Ÿπ—¬ π—•π—”π—Ÿπ—Ÿπ—˜π—§

Centro regionale di perfezionamento professionale per la danza contemporanea

Direzione artistica: Melissa ZuccalΓ

𝑼𝒏 π’π’–π’π’ˆπ’ 𝒄𝒉𝒆 π’”π’Š π’‘π’“π’†π’‡π’Šπ’ˆπ’ˆπ’† π’ π’Š 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒆 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒆 π’Šπ’ π’Žπ’π’π’ π’ π’‘π’“π’π’‡π’†π’”π’”π’Šπ’π’π’‚π’π’† 𝒠𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒠𝒂𝒏𝒛𝒂 π’„π’π’π’•π’†π’Žπ’‘π’π’“π’‚π’π’†π’‚;

𝑼𝒏 π’π’–π’π’ˆπ’ 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒆𝒓 π’‚π’“π’•π’Šπ’”π’•π’Š, 𝒖𝒏 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 π’ π’Š π’“π’Šπ’‡π’†π’“π’Šπ’Žπ’†π’π’•π’ 𝒑𝒆𝒓 π’„π’π’π’ π’Šπ’—π’Šπ’ π’†π’“π’† 𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒆 π’—π’Šπ’”π’Šπ’π’π’Š;

𝑰𝒍 π’Žπ’Šπ’ π’‘π’Šπ’–Μ€ π’ˆπ’“π’‚π’π’ π’† π’“π’Šπ’π’ˆπ’“π’‚π’›π’Šπ’‚π’Žπ’†π’π’•π’ 𝒗𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 π’Žπ’Šπ’‚ 𝑴𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 π‘΄π’‚π’“π’Šπ’‚ π‘·π’‚π’•π’•π’Š 𝒆𝒠, π’Šπ’ π’”π’†π’ˆπ’–π’Šπ’•π’, 𝒂 π’•π’–π’•π’•π’Š π’Š π’„π’π’π’π’†π’ˆπ’‰π’Š 𝒄𝒉𝒆 π’—π’Š 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐̀ 𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒗𝒆, 𝒑𝒆𝒓 π’„π’π’π’ π’Šπ’—π’Šπ’ π’†π’“π’† 𝒍𝒂 π’Žπ’Šπ’‚ π’—π’Šπ’”π’Šπ’π’π’†.

π—¦π—œπ—–π—œπ—Ÿπ—¬ π—•π—”π—Ÿπ—Ÿπ—˜π—§

Produzione della danza:

π’ππ€πŒ 𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐒𝐨𝐧

Formazione del pubblico:

πŽππ„π‘π€ π‚πŽπ‘ππŽ

Progetto sostenuto da

Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana.

Formazione professionale:

π‚π‡πŽπ‘π„πŽπ†π‘π€ππ‡πˆπ‚ πˆππ“π„ππ’πˆπ•π„ ππ‹π€π“π πŽπ‘πŒ

π’‘π’“π’π’ˆπ’“π’‚π’Žπ’Žπ’‚ 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆 π’ π’Š π’‘π’†π’“π’‡π’†π’›π’Šπ’π’π’‚π’Žπ’†π’π’•π’ π’‘π’“π’π’‡π’†π’”π’”π’Šπ’π’π’‚π’π’†

Si pone come visione stimolante del direttore artistico Melissa ZuccalΓ verso

danzatori di etΓ compresa tra i 18 e i 30 anni che hanno terminato il loro percorso di studi e che vogliono accumulare esperienza e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

SarΓ aperto a tutti i danzatori che, fatta regolare richiesta tramite video e invio curriculare, che abbiano una conoscenza della danza classica accademica ed abbiano maturato un approccio importante con la danza contemporanea per un numero non superiore alle 25 unitΓ annue.

” Un danzatore che ha appena concluso i suoi studi o sta per concluderli, ha necessitΓ di un periodo di perfezionamento che metta alla prova e consolidi tecniche e capacitΓ psicofisiche.

Ha necessitΓ di lavorare e assimilare i diversi linguaggi proposti dai coreografi, di sviluppare la sua capacitΓ di memorizzazione e la resistenza alle ore di lavoro in sala prove.

Infine, ha necessitΓ di mostrare il suo talento a quanti piΓΉ possibili e di mettersi in luce con chi potrebbe garantire un lavoro futuro”

Il programma quotidiano prevede:

𝐑 𝟏,πŸ‘πŸŽ π₯𝐞𝐳𝐒𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜π₯𝐚𝐬𝐬𝐒𝐜𝐚

𝐑 𝟏,πŸ‘πŸŽ π₯𝐞𝐳𝐒𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚

𝐑 𝟏,πŸ‘πŸŽ π₯πšπ›π¨π«πšπ­π¨π«π’π¨ 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐒𝐜𝐨

Residenze con coreografi e direttori di Teatri e compagnie italiane e estere.

Audizioni e Masterclass in sede.

Ogni mese, le performance create durante le lezioni e le residenze, saranno messe in scena sotto forma di prova aperta.

Alla fine dell’anno, una serata di gala, sarΓ dedicata alle produzioni realizzate durante l’anno.

Le performance saranno ospitate da

ZO centro culture contemporanee – Catania

Per inviare la tua candidatura scrivi a:

sbamsicilyballet@gmail.com

Documenti:

CV

breve video di presentazione ( max 1 minuto)

Chiusura candidature:

15 settembre 2021

Classe audizione:

18 settembre

Docenti residenti:

𝐂π₯𝐚𝐬𝐬𝐒𝐜𝐨:

Maria Patti

Giuseppe Bonanno

Luca Russo

π‚π¨π§π­πžπ¦π©π¨π«πšπ§πžπ¨:

Selma Gurrieri

Alberto Poti

Simona Fichera

Gaia Giuffrida

Ospiti:

Masa Kolar

Artistic Director of the Ballet

Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc Rijeka

Walter Matteini

Direttore artistico

Imperfect dancers company

Erika Silgoner

Direttore artistico ESKLAN dance company

Ermanno Sbezzo

Direttore artistico DanzArt festival

Francesca Selva

Direttore artistico Compagnia Francesca Selva

Luciano Cannito

Direttore artistico Roma city ballet

PresenzierΓ le Audizioni per l’accesso al corso di perfezionamento.

Inoltre il progetto sarΓ gemellato con

ADT training diretto da Greta Bregantini con sede a Verona.

Tutti gli ospiti durante la loro permanenza, selezioneranno dei danzatori per progetti e opportunitΓ lavorative.

Sede:

GiΓ Scuola di danza ” Maria Patti ”

Via Passo Gravina, 83/A – Catania

Centro accreditato AssoDanza Italia

sbamsicilyballet@gmail.com



