Angela La Monica e Antonio Limoli firmano la XII Mezza Maratona Città di Enna

Temperature che anticipano la primavera in occasione della manifestazione che ha segnato la seconda prova del GP regionale di mezze maratone. Quasi 400 gli atleti al traguardo. Si conferma la Monica, imprendibile Limoli

C’è ancora la firma di Angela La Monica nella Mezza Maratona Città di Enna, che oggi a Pergusa ha celebrato la sua dodicesima edizione. L’atleta tesserata per la Mega Hobby Sport, ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno , grazie ad una prova autoritaria che ha lasciato poco spazio alle inseguitrici. Un bis anche per quel che riguarda il successo nel Grand Prix regionale di mezze maratone 2024, successo ottenuto a febbraio in quel di Sant’Agata di Militello.

Ma andiamo alla gara di oggi, un periplo del lago di Proserpina all’interno dello storico autodromo, quattro giro con appendice iniziale. Angela La Monica ha chiuso a braccia alzate con il crono di 1h29’08. Secondo posto, al termine di una gara tutto cuore e volontà per Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo), che è rimasta sempre in scia rispetto alla sua avversaria. Per la partinicese il tempo finale di 1h30’24. Terzo posto al termine di una poderosa rimonta per Florinda Mercadante (5 Torri Fiamme Cremisi) in 1h34’41. Qualche secondo dopo l’arrivo della sempre generosa Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 1h34’52. Più staccata e dunque quinta Angela Messina (Polisportiva Atletica Mazara) 1h42’55.

Gara maschile con protagonista il giovane triatleta catanese Antonio Limoli (Monti Rossi Nicolosi) che ha impiegato un solo giro per prendere il largo e fare gara a se. Il suo arrivo in solitaria dopo 1h15’54 dallo start. Alle sue spalle il regolare Simone Scordo (Talin Club Nicosia) 1h17’14. Terzo, ad una manciata di secondi Sebastiano Foti (Catania Running Club) 1h17’39. Quarto e quinto sono targati Team Atletica Palermo, nell’ordine Salvatore Matteo Greco in 1h18’44 e Manfredi Belli Dell’Isca in 1h18’47.

Anche quest’anno, la 12ᵃ edizione della Mezza Maratona città di Enna, ha previsto una premiazione speciale, figlia dall’ormai consolidato connubio tra la ASD Atletica Enna e l’AVIS Provinciale, che ha premiato gli atleti possessori della tessera AVIS. I più veloci “donatori” sono stati Maria Giangreco (Trinacria Palermo) e Venerando Tina (Sicilia Running Team).

Per quanto riguarda la maglia oro, si conferma (due successi su due) Angela La Monica, prima volta per Sebastiano Foti.

Ottima come sempre l’organizzazione da parte dell’Atletica Enna del presidente Claudio Castagna con ceste di prodotti locali come premio molto gradito. Da sottolineare l’importante presenza in gara di Silvia Furlani ex maratoneta dilettante affetta da sclerosi multipla. Una donna che non conosce la parola “resa” e che col tempo, pur tra mille traversie legate alla sua malattia, si è trasformata in una indomita camminatrice. Simpatica presenza infine quella di Marko’s al secolo Marco Bucalo, il bimbo di 10 anni che nel periodo della pandemia ha disegnato il suo avatar che, accompagnato da puntuali video, è diventato virale in rete.

Prossimo appuntamento con il GP regionale di mezze maratone, il 14 aprile ad Agrigento con il recupero della Mezza Maratona della Concordia, in precedenza rinviata a causa di un allerta meteo.

Classifica Uomini

Antonio Limoli (Monti Rossi Nicolosi) 1h15’54

Simone Scordo (Talin Club Nicosia) 1h17’14

Sebastiano Foti (Catania Running Club) 1h17’39

Salvatore Matteo Greco (Team Atletica Palermo) 1h18’44

Manfredi Belli Dell’Isca (Team Atletica Palermo) 1h18’47

Classifica Donne

Angela La Monica (Mega Hobby Sport) 1h29’08

Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 1h30’24

Florinda Mercadante (5 Torri Fiamme Cremisi) 1h34’41

Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 1h34’52

Angela Messina (Polisportiva Atletica Mazara) 1h42’55

