Al Trofeo Città di Aidone brillano i successi di Sanfilippo e Vannucchi

Va a Diego Sanfilippo e Federica Vannucchi la prima edizione del I Trofeo Città di Aidone che si è disputato oggi nella cittadina dell’ennese. Dieci chilometri ricavati nel centro storico di Aidone, clima che anticipa la primavera, percorso insidioso e molto tecnico per una gara che per agonismo e organizzazione, ha rispettato le aspettative della vigilia.

Gara maschile spettacolare con ben 5 atleti arrivati tutti nell’arco di 58″. Ad avere la meglio è stato Diego Sanfilippo tesserato per la neonata Pro Sport Castrofilippo, che l’ha spuntata chiudendo con il crono di 36’30. Alle sue spalle un ottimo Giuseppe Gerratana (Sicilia Running Team) attardato di soli 5 secondi. Terzo Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) in 36’42. Quarti e quinti rispettivamente l’atleta di casa dell’Atletica Bellia, Salvatore Stivala in 37’15 e Claudio Salvia (Universitas Palermo) in 37’28.

Gara femminile altrettanto interessante con il duello in casa Sciacca Running tra Federica Vannucchi e Luana Russo con la prima che ha avuto la meglio, 42’44 il suo tempo. Per la generosa Luana Russo un ritardo di 32 secondi. Terza piazza per un’altra atleta di casa Eleonora Pisano (Atletica Bellia) in 45’32. Quarta Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) che ha precduto di una manciata di secondi Carla Aliano (Archimede Siracusa). Per le donne a premiazione di categoria anche un gradito omaggio floreale.

La manifestazione è stata ottimamente organizzata dall’Atletica Bellia del presidente Rivoli (ottimo il terzo tempo con un ristoro a chilometro zero) ed stata valida come seconda prova del GP regionale di corsa su strada. Sano agonismo, cultura e sociale nel menù del Trofeo Città di Aidone. A seguire la gara anche il primo cittadino di Aidone, Annamaria Raccuglia. Prossimo appuntamento con il circuito il 21 aprile con il III Trofeo Città di Messina.

Classifica Uomini

Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) 36’30

Giuseppe Giarratana (Sicilia Running Team) 36’35

Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 36’42

Salvatore Stivala (Atletica Bellia) 37’15

Claudio Salvia (Universitas Palermo) 37’28

Classifica Donne

Federica Vannucchi (Sciacca Running) 42’44

Luana Russo (Sciacca Running) 43’16

Eleonora Pisano (Atletica Bellia) 45’32

Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) 47’25

Carla Aliano (ASD Archimede) 47’50

