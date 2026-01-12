SICILIA: SANITÀ. GIAMBONA “SERVONO SCELTE STRATEGICHE E NON MICRO INTERVENTI”

PALERMO (12 gennaio 2026) – “Il governo Schifani continua a raccontare una sanità che esiste solo nei comunicati ufficiali, mentre negli ospedali siciliani la situazione è sempre più drammatica”. Lo dichiara Mario Giambona, vicecapogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione, Renato Schifani e dell’assessore, Daniela Faraoni, sull’attuazione del Pnrr Sanità.

“Case della comunità, digitalizzazione e nuove apparecchiature – prosegue Giambona – non possono essere usate come una vetrina propagandistica per nascondere il vero problema: pronto soccorso sovraffollati, DEA insufficienti, carenza cronica di posti letto per acuti e post-acuti e personale allo stremo. È questa la realtà che ogni giorno pagano i siciliani”.

“Il Pnrr – aggiunge – doveva essere l’occasione per una svolta strutturale, ma il governo regionale si è limitato a micro-interventi che non incidono sulle emergenze reali del sistema sanitario”.

“Servono scelte politiche chiare e coraggiose – conclude Giambona – investimenti veri per aumentare i posti nei DEA e i posti letto ospedalieri, una programmazione seria e una strategia complessiva. Senza questo cambio di passo, la sanità siciliana continuerà a sprofondare, nonostante le ingenti risorse europee”.

